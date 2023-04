Nuova vita al parco Mostar, anche la sera, con la nuova illuminazione a LED

Prosegue con nuovi interventi la riqualificazione della pubblica illuminazione di Montegrotto Terme. Nei giorni scorsi è stata completata la nuova illuminazione del parco Mostar, con il campetto da basket e l’area gioco e del parcheggio adiacente di via Aurelia, con lampade Led a basso consumo e maggiore potenza illuminante. «Gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione - sottolinea il sindaco Riccardo Mortandello - proseguiranno anche per portare illuminazione pubblica anche in nelle zone periferiche che al momento sono ancora prive di illuminazione pubblica».

Intervento

«Per l’intervento - spiega il consigliere comunale con delega alle manutenzioni Omar Turlon - abbiamo investito 20 mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione oltre all’efficientamento energetico è anche dare maggiore sicurezza e vivibilità ai viali del parco, illuminare le aree giochi ora completamente al buio e riqualificare il parcheggio affinché il parco possa essere utilizzato anche nelle ore serali. Soprattutto d’estate i giovani amano allenarsi con le attrezzature sportive col buio quando fa meno caldo e anche per le famiglie gli spazi verdi possono essere molo piacevoli alla sera».