Complesso universitario Campagnola, aperte le nuove aule aspettando lo studentato

Sempre più grande. Per la gioia degli studenti delle facoltà umanistiche che gravitano nel "quadrifoglio" composto dal polo di via Beato Pellegrino, Palazzo Maldura e l'area di piazza Capitaniato con Palazzo Liviano: si amplia ulteriormente il complesso didattico Campagnola dell'Università di Padova.

Nuova inaugurazione

Si tratta di un’area situata nel cuore della città, fra due cimiteri ebraici e in una zona dalla struttura medievale, in cui l’Università ha deciso di investire seguendo la filosofia di un’architettura sostenibile che si coniuga con un “dono” alla cittadinanza di una rilevante area verde, permeabile, e quindi liberamente percorribile da tutti. Questo intervento edilizio, iniziato materialmente nell’ottobre 2022, rientra in una più ampia politica dell'Ateneo che, oltre a incrementare e innovare gli spazi per la ricerca, ha l'obiettivo di mettere progressivamente a disposizione degli studenti nuove aule didattiche e ammodernare quelle esistenti. Nella "fase 1" è stato realizzato il primo edificio, con due aule didattiche da 250 posti ciascuna, mentre in questa sono state messe a disposizione due aule didattiche (una sempre da 250 posti e un'altra da 40 posti), due aule studio e una common room, ovvero uno spazio di socializzazione e attività ricreative a disposizione degli studenti. Aperto inoltre il passaggio pubblico che attraversa il complesso, da via Campagnola a via Canal.

Studentato

L'area diventerà riferimento per un distretto umanistico sempre più in espansione in questa porzione di città, in dialogo con Palazzo Maldura e gli spazi rinnovati di via Beato Pellegrino. I lavori proseguiranno poi, a completamento del complesso, con la realizzazione di uno studentato da circa 80 posti nell'area adiacente a quella che ospita le attività didattiche.