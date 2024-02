Il complesso didattico di via Campagnola "raddoppia": nuove aule per gli studenti Unipd

Lunedì 26 febbraio saranno inaugurati i nuovi spazi del Complesso didattico di via Campagnola a Padova.

Nuove aule

Due aule didattiche, due aule studio e una common room - ovvero uno spazio di socializzazione e attività ricreative a disposizione degli studenti - andranno a completare gli spazi già inaugurati lo scorso ottobre, con una capienza totale di circa 850 posti. Questo intervento edilizio, iniziato materialmente nell’ottobre 2022, rientra in una più ampia politica dell'Ateneo che, oltre a incrementare e innovare gli spazi per la ricerca, ha l'obiettivo di mettere progressivamente a disposizione degli studenti nuove aule didattiche e ammodernare quelle esistenti. L'area diventerà riferimento per un distretto umanistico sempre più in espansione in questa porzione di città, in dialogo con Palazzo Maldura e gli spazi rinnovati di via Beato Pellegrino. I lavori proseguiranno poi, a completamento del Complesso, con la realizzazione di una residenza per studenti nell'area adiacente a quella che ospita le attività didattiche.