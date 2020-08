Albignasego: entro fine anno partirà il cantiere per dieci alloggi Ater

Per far fronte alle sempre più pressanti necessità abitative, entro un anno ad Albignasego saranno pronti dieci nuovi alloggi Ater. L’ultimo Consiglio comunale ha visto l’unanime approvazione della delibera che definiva le volumetrie e il costo finale del terreno situato all’interno di un piano Peep in via San Marco a Lion, che il Comune di Albignasego cederà ad Ater.

I nuovi alloggi

Per non perdere il finanziamento regionale, l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dovrà consegnare il cantiere per l’avvio dei lavori entro la fine del 2020: è ipotizzabile quindi che l’edificio sorgerà in capo a un anno. «Grazie all’ottima collaborazione con Ater» annuncia il sindaco Filippo Giacinti «stiamo procedendo con l’iter burocratico per la costruzione di dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nella frazione di Lion. Come stabilito in precedenza dal Consiglio comunale, un lotto di terreno in via San Marco, adiacente all’edificio Ater già esistente, sarà ceduto all’agenzia per costruirvi un condominio “gemello”, composto da dieci unità abitative. Un edificio dall’aspetto uguale all’esistente, ma maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale e privo di barrire architettoniche». Ater ha recentemente confermato la volontà di procedere speditamente con l’acquisizione del terreno e avviare l’intervento, per il quale beneficerà di un contributo di un milione di euro, stanziato tre anni fa dalla Regione, nell’ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. «Questi nuovi alloggi ci consentiranno di dare sempre maggiori e migliori risposte ai cittadini in difficoltà», aggiunge l’assessore alle Politiche abitative Valentina Luise.