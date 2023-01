Banca Adria Colli Euganei, due nuove filiali: «Non abbandoniamo il territorio»

«Non è vero che il sistema bancario abbandona il territorio»: ad affermarlo è Mauro Giuriolo, presidente di Banca Adria Colli Euganei, che annuncia l’apertura di due nuovi presidi della banca in provincia di Padova.

Nuove filiali

Aperta in questi giorni la nuova filiale di Stanghella in via Mazzini al civico 31, mentre è prevista a breve l’attivazione di un nuovissimo sportello in Corso Stati Uniti a Padova, a pochi passi dal mercato agroalimentare. «A Stanghella - spiega Giuriolo - eravamo presenti con un presidio, che dalle nostre valutazioni non era più idoneo a ospitare la nostra attività, cresciuta negli anni. Ci siamo quindi trasferiti in un locale a poca distanza. I nuovi spazi sono stati realizzati appositamente per offrire un livello di servizio elevato in un ambiente confortevole, moderno e funzionale. I clienti oggi sono infatti sempre più informati, attenti. L’attività che svolgiamo è sempre più orientata a offrire consulenza, riservatezza, professionalità e risposte celeri». È stata installata un’area Self con Atm evoluto, nella quale effettuare le operazioni in un ambiente sicuro e confortevole ed è stato allestito un apposito ufficio dedicato alla consulenza con specialisti pronti ad affiancare i clienti nelle scelte finanziarie. «Forti di questa capacità di servire le comunità locali e della spinta del mercato di riferimento, che abbiamo registrato negli ultimi mesi, abbiamo programmato - annuncia Giuriolo - una seconda apertura. La filiale numero 32 della Banca sarà operativa entro il primo trimestre del 2023. Dopo gli ottimi risultati conseguiti dalla filiale di via Gaspare Gozzi, attiva da luglio 2020, il Consiglio di amministrazione ha deciso di ampliare la presenza della Banca a Padova città. La zona scelta per questo nuovo insediamento in Corso Stati Uniti in zona Maap è una delle aree più ricche di attività artigianali ed industriali del Veneto. Siamo certi che questa scelta sia un ottimo indizio di operatività, di dinamicità e di attenzione non solo alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ma anche alle aziende più strutturate che chiedono al sistema bancario un partner serio, affidabile e capace di stabilire una relazione forte e collaborativa».