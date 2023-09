Caserma Salomone, inaugurati 24 nuovi alloggi per militari

Si è tenuta all'interno della caserma "Salomone" di Padova, sede del Comando Forze Operative Nord, l'inaugurazione di 24 nuovi alloggi per il personale militare, realizzati nell'ambito di una convenzione tra Esercito e Università degli Studi di Padova.

Nuovi alloggi

Alla cerimonia erano presenti il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d'Armata Maurizio Riccò, il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, il professor Carlo Pellegrino, in rappresentanza della Rettrice dell'Università di Padova e funzionari della Direzione dei Lavori e del Demanio. I nuovi alloggi, realizzati con moderni criteri costruttivi e a basso impatto ambientale, consentiranno di ospitare fino a quarantotto militari. L'accordo tra Esercito e Università, esempio virtuoso di sinergia tra Istituzioni, prevede la cessione di parte della caserma "Piave" all'ateneo per la realizzazione di strutture residenziali in favore degli studenti, in cambio del contributo alla costruzione dei nuovi alloggi della "Salomone".