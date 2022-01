Nuovi bancomat e più videosorveglianza negli uffici postali padovani

Tre nuovi postamat installati, altri 9 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 92 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 43 Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito. Sono questi gli interventi realizzati ad oggi nei 46 piccoli comuni della provincia di Padova nell’ambito del programma promosso dall’Azienda a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei piccoli comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Videosorveglianza

Inoltre, in provincia di Padova, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 73 Uffici Postali e ha messo a disposizione di 2 amministrazioni locali altrettanti Pos in comodato d’uso gratuito. 49 scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola”. Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico della provincia di Padova con 167 Uffici Postali, 8 Centri di Distribuzione, 93 ATM Postamat e 227 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio Eni.