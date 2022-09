Arrivano nuovi carabinieri a Vigonza, Boscaro: «Me l'aveva promesso il prefetto Grassi»

E' ufficiale: la caserma di Pionca rafforza il proprio organico con l'arrivo di due Cìcarabinieri che hanno già preso servizio. «Ringrazio il Prefetto, il Questore e l'Arma dei Carabinieri perchè fin dal mio insediamento nei primi incontri nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica mi hanno fin da subito assicurato un'attenzione per il nostro territorio - spiega il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro - oltre ad una disponibilità a fare tutto il possibile per rafforzare i controlli territoriali. Ricordo le pattuglie straordinarie dei carabinieri durante l'estate che arrivavano anche da altre Stazioni e con questo ulteriore rafforzamento dell'organico stiamo continuando nella strada giusta per potenziare il sistema di sicurezza territoriale». L'assessore Marco Polato poi precisa: «Si tratta di un primo potenziamento, ma come chiesto dal sindaco ad inizio agosto, auspichiamo l'arrivo anche di altre unità nei prossimi mesi. Un passo alla volta stiamo andando nella direzione giusta».