Nuovi Dg sanità, le congratulazioni di Soranzo

«Le mie più vive congratulazioni per le nuove nomine ai Direttori Generali della Sanità veneta e i migliori auguri di buon lavoro, considerato il momento delicato in cui stiamo vivendo in cui serviranno grandi competenze per affrontare le sfide che li aspettano», sottolinea il capogruppo di FdI in Regione, Enoch Soranzo. «La riconferma di Paolo Fortuna e Giuseppe Dal Ben, e il ritorno di Giuseppina Bonavina credo rappresentino la risposta più efficace alle tante istanze quotidiane espresse dai cittadini del padovano, e non solo, di essere curati in modo efficiente e puntuale. Desidero ringraziare anche Patrizia Benini per il grande lavoro svolto allo Iov fino ad oggi, e augurarle tante altre soddisfazioni nel nuovo incarico», ha sottolineato Sorazno. «Mai come in questo momento la sanità pubblica è continuamente sotto esame, e a chi la dirige viene costantemente richiesto di rispondere a problematiche complesse non facili da gestire. Sono certo che i nuovi DG sapranno svolgere al meglio il loro nuovo incarico, considerate le loro competenze e l’alta professionalità sempre dimostrate».