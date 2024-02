Il Comune di Padova nomina due nuovi dirigenti in ruoli chiave dell’amministrazione

Novità tra i dirigenti del Comune di Padova: ha preso infatti servizio il nuovo caposettore all’Edilizia Privata Federico Pugina, mentre dal primo marzo Matteo Banfi aggiunge all’attuale incarico anche il ruolo di caposettore ad interim della Mobilità.

Nuovi dirigenti

Lorenzo Minganti, direttore generale del Comune di Padova, ha illustrato alla stampa gli avvicendamenti: «In questi giorni abbiamo cambiato due figure dirigenziali. Ma andiamo per punti: oggi prende servizio all’Edilizia Privata l’architetto Federico Pugina, al posto di Nicoletta Paiaro. Ricordo che dal primo gennaio Nicoletta Paiaro ha anche l’incarico di Caposettore Urbanistica. Per scegliere il nuovo responsabile dell’Edilizia Privata, abbiamo fatto una ricerca è abbiamo individuato nell’architetto Pugina, la risorsa migliore per occupare il posto lasciato libero all’Edilizia Privata. Conosco Federico da tempo, da quando lavorava in Regione Veneto all’assessorato all’urbanistica: insieme a me, e con lui ed altri ha scritto il regolamento edilizio tipo della Regione. C’era l’opportunità di averlo con noi, lui aveva piacere di essere ulteriormente valorizzato e siamo quindi riusciti a fare un ottimo matching. La seconda novità, attiene al settore mobilità, dove Carlo Andriolo lascia l’incarico per tornare a lavorare nella sua città, Vicenza. E’ un vero dispiacere perderlo, sia a livello personale, che da un punto di vista professionale, anche se permettetemi la battuta, lascia il tram per un semplice filobus. Ho chiesto di occupare il suo posto, ad interim, che non sarà breve, a Matteo Banfi, attualmente caposettore Contratti Appalti e Provveditorato, che ha accettato con entusiasmo. Questa scelta è coerente con una politica di gestione del personale, e dei ruoli dirigenziali in particolare, che cerca quando possibile di effettuare delle turnazioni, perché è considerato un buon modo di gestire i dirigenti quello di far si che non si occupino sempre e solo di una materia, ma che vedano la realtà e lavorino in altri parti dell’ amministrazione, per sviluppare la loro professione anche nel gestire e far crescere le risorse che sono loro assegnate. Matteo Banfi prenderà formalmente possesso del ruolo di Caposettore Mobilità dal primo marzo prossimo. Nei prossimi giorni incontrerò i colleghi di entrambi i settori per presentare personalmente i nuovi dirigenti, e sarà anche l’occasione per ascoltare i colleghi in un reciproco scambio di punti di vista che arricchisce entrambi»