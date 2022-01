Ecocentro, aumentano i giorni di apertura: i nuovi orari

Una novità con l'inizio dell'anno per l'Ecocentro situato in via degli Artigiani a Este: il punto di raccolta dei rifiuti differenziati, non compresi nella raccolta del porta a porta, sarà infatti aperto un giorno in più, per garantire una migliore qualità del servizio alla Città di Este e agli altri comuni afferenti (Ospedaletto Euganeo, Lozzo Atestino, Baone e Carceri).

Ecocentro

Spiega l'assessore alla transizione ecologica Loris Ramazzina: «In questi giorni è stato recapitato nelle case dei cittadini di Este L’Ecocalendario per il 2022, non un semplice scadenzario dei giorni di raccolta dei vari tipi di rifiuto, ma uno strumento importante per avere tutte le indicazioni per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Una pubblicazione che va letta in tutte le sue parti per capire l’importanza di una corretta raccolta differenziata e quanto danno si arreca alla comunità sia dal punto di vista ambientale che di decoro urbano quando i rifiuti vengono abbandonati nei vari contesti del territorio urbano ed extraurbano. Una prima novità importante per contrastare questi comportamenti è l’aumento dei giorni di apertura dell’Ecocentro di Via degli Artigiani 21 ad Este da due a tre: il mercoledì sia alla mattina che al pomeriggio, il venerdì solo alla mattina e il sabato sia alla mattina che al pomeriggio. Un primo miglioramento del servizio a cui come Amministrazione ci impegneremo a farne seguire altri in una stretta e proficua collaborazione non solo con l’azienda S.E.S.A. e le sue maestranze, ma anche con tutti i cittadini».

Nuovi orari

Il Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata, C.A.R.D. Ecocentro, sarà infatti aperto al pubblico, nei mesi invernali

il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 17;

il venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

il sabato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 17.

Nei mesi estivi, da maggio a settembre, l'apertura serale slitterà invece fino alle ore 19. Per informazioni sulle modalità di accesso all'Ecocentro o sui rifiuti da conferire, è possibile chiamare il numero verde 800.428.722 o scrivere a sportello@sesaeste.it e info@sesaeste.it,oppure mandare un sms o whatsapp al numero 348 6705764.