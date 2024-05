Tre nuovi parchi e una pista d'atletica: i progetti del Comune

È stata approvata all’unanimità ad Albignasego la variazione di bilancio e del Dup, che prevede di destinare l’avanzo di amministrazione per finanziare una serie di nuovi interventi pensati per il benessere e lo sviluppo della comunità per famiglie, sociale, sicurezza, ambiente e opere pubbliche.

Stanziamenti

Sono stati stanziati 200mila euro per le famiglie, per assicurare i contributi comunali per grest e centri estivi (fino a 30 euro a settimana) e campi scuola (50 euro) così da contenere le tariffe e garantire una completa assistenza ai diversamente abili per tutte le ore della giornata e per tutto il periodo estivo, completando il supporto offerto dal Servizio Integrazione scolastica e sociale dell’Ulss 6 Euganea. Crescono di ulteriori 130mila euro le risorse per l’integrazione delle rette delle case di riposo, gli affidi familiari, i minori in strutture protette, il reddito di inclusione attiva e le riduzioni tariffarie.

Tre nuovi parchi

Per quanto riguarda l’ambiente è stata finanziata la terza fase del Piano del Verde. Inoltre è stata prevista nel Dup la realizzazione di tre nuovi parchi nei prossimi due anni: quello di Lion grazie ad un finanziamento europeo, l’ampliamento del parco di San Giacomo di via Moncenisio che includerà gli spazi del vecchio campo di calcio e prevederà l’utilizzo della struttura dove attualmente si trovano gli spogliatoi come bar e sala pubblica a servizio dell’area verde e dell’intero quartiere; infine un nuovo parco pubblico multifunzione di 25 mila metri quadrati in via Petrarca, tra i quartieri San Tommaso e Ferri.

Nuova pista d'atletica

Sono state poi stanziati 254mila euro per l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo impianto d’atletica, per la quale è in corso la progettazione già finanziata nell’ultimo bilancio. Dopo la procedura di acquisizione degli spazi si avrà la concreta possibilità di ottenere i finanziamenti per avviare concretamente la realizzazione di questa importante opera sportiva.

Sicurezza

In tema di sicurezza sono state accantonate le risorse comunali che serviranno, non appena il Comune riceverà il finanziamento statale o regionale previsto dal bando a cui ha partecipato, per cofinanziare un grande progetto di varchi di lettura targhe ad ogni singolo ingresso della nostra città, come più volte richiesto dalla forze dell’ordine, per un controllo davvero efficace e capillare contro i furti.

Piste ciclabili

Infine sono stati finanziati il completamento della pista ciclabile di via Manzoni per congiungere in sicurezza il centro di Albignasego con l’argine del canale Battaglia (una nuova rotatoria eliminerà il semaforo del Ponte della fabbrica) e il primo stralcio di quella di via Mameli che si aggiungono a quello appena realizzato di via Foscolo e quello in programma per la pausa estiva delle scuole di via Donatello. Sono in programmazione la pista ciclabile di via Pio X, la sistemazione di quella di via Torino, mentre si sta lavorando per individuare una soluzione per la messa in sicurezza di via Cesare Battisti.

Albignasego

Commenta il sindaco Filippo Giacinti: «Le scelte sottese a questa importante destinazione delle risorse pubbliche dell’avanzo delineano una visione di città sempre più vicina al cittadino, alle esigenze delle famiglie e al supporto delle fragilità. Ma anche si finanziano una serie di opere, o il loro avvio, con l’acquisizione delle aree necessarie per partecipare a bandi di finanziamenti esterni, che spaziano dall'ambiente allo sport, dalla mobilità ciclabile alla sicurezza urbana. Fa molto piacere che il voto del Consiglio Comunale sia stato unanime, anche perché le nostre scelte vogliono essere il frutto di un lavoro, per quanto possibile, condiviso con tutti, guardando solo al perseguimento del bene comune».