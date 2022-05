Sei nuovi preti per la Chiesa di Padova: campane a festa in Duomo

Campane a festa domani, sabato 28 maggio, per la Chiesa di Padova che celebra e festeggia l’ordinazione presbiterale di sei diaconi del Seminario Maggiore. La celebrazione si terrà in basilica Cattedrale a Padova, con inizio alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) e sul canale 11 di Telenuovo nella piattaforma Telenuovo Play.

Nuovi preti

Ed ecco i sei diaconi che diventeranno preti della Diocesi di Padova.