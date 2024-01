Lungargine Boschetto, presto il nuovo accesso: esultano i residenti

«Ci fa piacere apprendere dal vicesindaco Andrea Micalizzi e dal suo settore che è stata incaricata la ditta per realizzare il tanto atteso nuovo accesso al Lungargine Boschetto, nella zona residenziale di Brusegana da Via Monte Cinto»: esultano Gianni Berno, consigliere comunale, e Luciano Sardena, presidente della consulta di quartiere 6A, per le notizie che arrivano da Palazzo Moroni.

Lungargine Boschetto

Aggiungono Berno e Sardena: «Il progetto è stato finanziato dal Comune nel 2021. È stato un lavoro amministrativo piuttosto articolato data la necessità di effettuare alcuni espropri. Le famiglie di Brusegana e di Padova Ovest attendono questo progetto con grande interesse perché il nuovo accesso che sarà realizzato con una apposita rampa illuminata è posizionato alla fine di Via Monte Cinto circa a metà del Lungargine Boschetto. Diventerà dunque un accesso molto comodo per i residenti dato che gli altri due accessi sono tra loro piuttosto lontani (una a sud dell’aeroporto e l’altro sul ponte Brentella da via dei Colli). Sarà un accesso intermedio sicuro e illuminato e dunque di facile accesso per giovani e anziani che vogliano fare un percorso sulla sommità arginale. Era un progetto che da anni avevamo promesso di realizzare con un gioco di squadra tra Comune di Padova, Consulta di Quartiere 6A e i cittadini, che in questi anni ci hanno giustamente sollecitato a trovare una buona soluzione per fruire al meglio di questo splendido tratto arginale. Va ricordato infatti che questo accesso era stato per molti anni fruibile attraverso un piccolo sentiero che però passava per una proprietà privata; i privati alcuni anni fa hanno ritenuto opportuno recintare il campo e da quel momento non si è piu’ potuto usare quel passaggio».

Brusegana

Concludono Berno e Sardena: «Ora che il progetto è stato già assegnato ad una ditta i lavori potranno presto partire e sarà una bella rampa in piena regola; si attende per partire un momento favorevole di tempo stabile per attivare un cantiere che presuppone movimentazione di alcuni mezzi pesanti. Con questo ulteriore intervento andiamo a valorizzare un tratto arginale strategico per la mobilità sostenibile, il tempo libero e lo sport di tantissime cittadine e cittadini che a piedi o in bicicletta possono connettersi all’argine Brentella verso Chiesanuova e ancora anche all’altra sommità arginale più a sud verso Voltabrusegana con la passerella che è stata realizzata in tempi recenti. Ci vuole pazienza perché i tempi sono stati lunghi anche a causa dei progetti del Pnrr che hanno ovviamente la priorità, ma oggi possiamo dire con soddisfazione che la costanza viene premiata».