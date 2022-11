Kursaal, pubblicato il nuovo bando per la concessione

È stato pubblicato il nuovo bando per la concessione e valorizzazione del Kursaal, lo storico complesso immobiliare sito ad Abano in viale delle Terme.

Kursaal

Dichiara in merito Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova con delega al Patrimonio: «Il nuovo bando è stato formulato con alcune novità rispetto al precedente: saranno richieste maggiori garanzie economiche da parte del soggetto affidatario, in relazione alla durata della gestione. L’offerta dovrà essere corredata da un piano finanziario asseverato. La durata resterà trentennale, ma abbiamo voluto inserire anche un'opzione per chi se lo aggiudicherà di poter riscattare l’immobile al termine del periodo in cui dovranno essere effettuati i lavori di ristrutturazione che dovranno avvenire entro il termine massimo di cinque anni. Sempre per i primi cinque anni il concessionario non dovrà pagare nessun canone, mentre dal sesto in poi sarà via via crescente fino al termine della concessione che sarà di durata massima di trent’anni. La consegna dell’immobile avverrà entro 30 giorni e le attività di gestione dovranno avere inizio entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione».

Progetto e bando

Il progetto prevede la valorizzazione dell’immobile con interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, per lo svolgimento di attività economiche, con particolare riferimento all’offerta culturale e alla promozione del territorio. Nel bando si precisa che i giardini pubblici resteranno di proprietà pubblica e saranno oggetto di apposita convenzione tra la Provincia e il Comune di Abano Terme, anche in caso di futura alienazione dell’immobile. «Da parte nostra - ha concluso Daniele Canella - c’è tutto l’impegno e la forte volontà di far tornare questo luogo aperto e utilizzabile come merita e come vogliono i cittadini e gli imprenditori termali. La Provincia di Padova ha operato in questi anni per salvare dal degrado questa struttura ed auspico che questa nuova opportunità possa ridare nuova linfa a tutta la zona. L’obiettivo è quello di valorizzare il prestigioso immobile, situato nel cuore del centro termale, facendolo tornare a luogo privilegiato d’incontro e ritrovo per chi frequenta Abano e le Terme». Il termine per la presentazione dell’offerta è lunedì 19 dicembre alle ore 12.