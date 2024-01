Bici in sharing guaste o difficili da reperire, monta la polemica tra gli utenti di Mobike

Una situazione che ha visto fioccare lamentele da più parti nelle ultime settimane, e che difficilmente si sistemerà a breve: stiamo parlando della questione relativa alle Mobike, le biciclette in sharing gestite a Padova da Ridemovi.

Mobike

La problematica è presto detta: i fruitori del servizio stanno riscontrando da qualche settimana a questa parte alcuni disagi legati soprattutto alla condizioni delle bici, che pur a disposizione presentano guasti di varia natura (a partire da quelle elettriche, le cui batterie sono spesso fuori uso) costringendo gli utenti a cambiarne più di una prima di trovarne una “buona”, nonché relativi alla loro disponibilità in tutte le zone della città. Dopo le festività natalizie la situazione è leggermente migliorata, ma difficilmente si raggiungerà la stabilità prima della pubblicazione del nuovo bando, con l'assessore alla mobilità Andrea Ragona che in merito afferma: «Contiamo di pubblicarlo entro un mese, il che vuol dire che a inizio estate verrà affidata la nuova concessione: stiamo comunque parlando di un servizio finora molto utilizzato ed apprezzato». In tal senso i numeri parlano chiaro: la media delle corse in città è infatti di oltre 4mila al giorno. Con il nuovo bando, inoltre, è prevista un'importante novità: Palazzo Moroni sta lavorando di concerto con i 18 Comuni del CoMePa - Conferenza Metropolitana di Padova, limitrofi al capoluogo e nei quali risiede la metà della popolazione della provincia, ovvero circa 450mila persone, per allargare il servizio e favorire gli spostamenti anche al di fuori del territorio urbano.