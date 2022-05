Ad Armistizio un bosco urbano con quasi 4000 nuove piante

Un nuovo bosco urbano di 25.000 metri quadri ad Armistizio. 3770 piante per 15 specie. L’iniziativa è possibile grazie ad una proposta di sponsorizzazione tecnica ricevuta dal Comune di Padova da parte di Arbolia, una società benefit italiana fondata da Snam S.p.A e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti,che promuove azioni di imboschimento e rimboschimento sul territorio nazionale. Costituita nel novembre 2020, la società si pone l’obiettivo di realizzare nuove aree verdi nelle città e nei territori italiani per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta ai cambiamenti climatici, generando opportunità di sviluppo sociale ed economico per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di riduzione e assorbimentodelle emissioni di CO2. La collaborazione sancita da specifico protocollo con il Comune di Padova prevede l’imboschimento di una vecchia area di perequazione ambientale ceduta al Comune a Sud-Ovest, delimitata a nord e a ovest da campi coltivati, a sud da via Armistizio e dalla zona residenziale di via Rovereto e Via Merano e la successiva manutenzione del bosco per due anni.

La società

Per la società l’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio e si inserisce nel quadro di una politica di sostenibilità e nel perseguimento di iniziative concrete volte a rispondere ai grandi trend internazionali relativi alla transizione energetica e al climate change, con un focus primario alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni.Per il Comune la proposta si sposa con l’obiettivo di proseguire e ampliare i progetti di riforestazione e messa a dimora di nuovi alberi in tutta la città, in linea con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione e con le azioni intraprese per far fronte all’emergenza climatica.

La sponsorizzazione tecnica prevede:

- la realizzazione a cura e spese di Arbolia di un

importante intervento di forestazione a partire dal mese di novembre 2022

- la manutenzione a cura e spese di Arbolia del bosco per un periodo di due anni, a partire dal termine dell’attività di piantagione, principalmente con attività di irrigazione, sfalcio dell'erba e sostituzione di alberi o arbusti non attecchiti;

- Il valore complessivo della proposta, pari a 83.218,10 euro IVA esclusa.

L’attività progettata prevede la messa a dimora di 3770 piante, tra alberi e arbusti, di 15 specie differenti.

Gallani

«Il prossimo autunno andremo a realizzare un intervento che consentirà la rinaturalizzazione di un significativo ambito periurbano, alla Mandria, di fronte a Villa Giusti - commenta l'assessora al verde, Chiara Gallani - .Si tratta di ben 50 mila mq di cui la metà rinverditi da alberi e arbusti e il resto prativo, in cui contiamo anche di creare percorsi utili alla fruibilità dell'area, in modo da aumentare il verde accessibile ad cittadini, oltre agli importanti benefici ambientali, così da realizzare gli obiettivi del Piano de Verde sia in tema di tutela del territorio, sia di verde disponibile per i cittadini. Lo facciamo con la collaborazione di Arbolia, che ringrazio, in virtù di una sponsorizzazione tecnica e de conseguente specifico accordo che è stato votato dalla giunta. Proseguiamo con l’impegno a rendere Padova sempre più verde e adatta ad affrontare la maggior sfida del futuro: quella dell’emergenza climatica. Il nuovo polmone verde servirà a migliorare la qualità ambientale della città, con la creazione di aree verdi a beneficio delle comunità locali. Arbolia ha deciso di investire nella nostra città a seguito delle strategiche in questi anni abbiamo intrapreso, riconoscendo il valore del nostro lavoro che non solo è stato in diverse occasioni premiato, ma è riuscito ad attirare anche investimenti nella direzione di una città sempre più verde».