Configliachi, nominato il nuovo cda: presidente sarà Fabio Amato

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione del Configliachi. Eletti all’unanimità Fabio Amato come presidente e Lorenza Vettor vice Presidente. Sarà composto da Fabio Amato, Sabrina Baldin, Fabrizio Romano Monarca, Pina Iovine e Lorenza Vettor. Il Direttore Generale Alessandro Turri ha relazionato sulla situazione dell’Ente e sulle tematiche più urgenti da affrontare. Vi è stato un primo scambio di vedute, nel corso del quale, dopo aver ringraziato il Presidente ed il Consiglio uscente per l’opera svolta nel difficile periodo della pandemia, si sono indicate alcune linee di intervento per il prossimo futuro.

Il programma

Razionalizzazione dei servizi e del personale nell’ottica di migliorare la qualità del soggiorno degli ospiti e le condizioni di lavoro di dipendenti e personale, nonché per fronteggiare il caro-bollette è tra i primi obiettivi. Poi la creazione di sinergie con gli altri istituti del settore per verificare la possibilità di economie di scala e di miglioramento nella erogazione del servizio. E ancora: apertura dell’istituto alle realtà vicine (territorio, famiglie, giovani generazioni) con la condivisione delle strutture e dei servizi e la creazione di occasioni di compresenza, avvio della soluzione dei gravi problemi che riguardano la struttura dell’Istituto Breda di cui il Configliachi ha la gestione (ma non la proprietà delle strutture), sensibilizzazione degli istituti erogatori di sovvenzioni e sussidi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e per la modernizzazione dell’Istituto e dei servizi e il miglioramento della comunicazione esterna in un’ottica di massima trasparenza e apertura al dialogo con l’esterno. Nei prossimi giorni il CdA si riunirà nuovamente per l’avvio dell’attività esecutiva.