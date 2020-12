Ospedale di Cittadella, la dottoressa Emanuela Zilli nominata ufficialmente direttore medico

La dottoressa Emanuela Zilli è ufficialmente il nuovo direttore dell’UOC Direzione Medica dell’Ospedale di Cittadella, ruolo che ricopriva dal febbraio 2017 con incarico di supplenza in comando dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. La nomina è stata formalizzata dal direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, che ha apposto la sua firma sulla delibera di conferimento dell’incarico.

Dottoressa Emanuela Zilli

Cinquantenne, con Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, la dottoressa Zilli si è specializzata dapprima in Medicina Interna e successivamente in Igiene e Medicina Preventiva, conseguendo anche un Master in Health Administration presso l’Università di Phoenix negli Stati Uniti. La sua carriera da dirigente medico comincia al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Belluno, prima del passaggio alla Direzione Medica dell’Ospedale di Treviso. Successivamente, fino al riordino dei confini territoriali delle Ulss venete nel 2017, le è stato assegnato l’incarico di Direttore medico dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza. Negli anni sono numerose le sue partecipazioni in tavoli tecnici del Coordinamento Regionale sui temi dei controlli sanitari, dell’appropriatezza, delle liste d’attesa e della sicurezza del paziente.

Il commento

»Con l’ufficializzazione di questa nomina – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta – diamo continuità e stabilità a un percorso cominciato già a inizio 2017, quando con la nascita dell’Ulss 6 Euganea la dottoressa Zilli arrivò in comando alla Direzione Medica dell’Ospedale di Cittadella. In un momento ancora delicato per tutta la rete ospedaliera, la conferma della dottoressa Zilli rappresenta una garanzia di solidità e tenuta per il presidio cittadellese, che serve un bacino di quasi 50mila assistiti».