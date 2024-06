Smaltimento rifiuti, il depuratore padovano diventa più veloce e performante

È uno di quei servizi che spesso passa inosservato, ma gioca un ruolo fondamentale per la comunità: l’accettazione e lo smaltimento di rifiuti liquidi. Questo processo è essenziale per gestire correttamente i rifiuti liquidi che non possono essere scaricati direttamente nella rete fognaria cittadina. Si tratta, infatti, di tutti quei liquami derivanti da fosse settiche, condense grassi e pulizie delle fognature, che richiedono un particolare trattamento per garantire che tali rifiuti vengano smaltiti in modo sicuro e conforme alle normative ambientali.

Il depuratore

Ogni anno, questi rifiuti vengono conferiti dalle aziende al depuratore di Ca’ Nordio, a Padova. In media, l’impianto riceve 7.800 autobotti all’anno, ovvero circa 30 al giorno. Proprio per migliorare il servizio reso alla comunità, diminuendo i tempi di attesa per lo scarico e riducendo le problematiche derivanti da guasti o manutenzioni, AcegasApsAmga, multiutility che gestisce il Ciclo Idrico Integrato padovano, ha deciso di investire 150 mila euro per l’acquisto di un nuovo impianto di accettazione dei rifiuti liquidi, che implementerà la capacità operativa e la sostenibilità del servizio. Non solo: l’impianto rimarrà aperto anche il pomeriggio nel primo venerdì di ogni mese, per dare più opportunità di scarico alle aziende che necessitano il servizio.

Ca' Nordio

Il nuovo impianto, entrato in funzione ad aprile, assicurerà una maggiore capacità ricettiva a vantaggio delle imprese conferitrici. La presenza di un efficiente servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi supporta l'economia locale, facilitando le operazioni delle aziende che producono questi rifiuti. Un impianto ben gestito riduce i tempi di attesa e i costi associati allo smaltimento, favorendo la competitività delle imprese locali. Con il nuovo impianto sono state implementate quindi due linee di trattamento, ottimizzando significativamente le operazioni di gestione e conduzione dell'impianto. Questa configurazione ridondante offre anche un sistema di backup affidabile, garantendo la continuità operativa in caso di manutenzione programmata e straordinaria o in caso guasti imprevisti di uno dei due macchinari. Il nuovo impianto è stato installato all’interno delle aree già predisposte all’interno del depuratore di Ca’ Nordio e non ha quindi richiesto un ulteriore consumo di suolo.

Il nuovo impianto

Scendendo nei particolari, l’impianto consiste in un vaglio a tamburo rotante, costituito da una lamiera in acciaio inossidabile forata, che trattiene il materiale grossolano. L’alimentazione avviene all’interno del tamburo tramite apposita tubazione provvista di attacco adeguato all’aggancio dello scarico dell’autobotte e di valvola motorizzata. La gestione della quantità adeguata da scaricare è affidata a un’apposita sonda di livello generante il comando per il blocco dello scarico. Il materiale grigliato viene spinto verso lo scarico da una apposita coclea posta all’interno del tamburo. Durante la fase di asporto una serie di ugelli disposti lungo la barra di lavaggio esterna permette di procedere al lavaggio del materiale separato e al controlavaggio delle spaziature presenti sul tamburo. Le sostanze grossolane lavate vengono spinte verso la fase di compattazione, mentre le sostanze organiche e le sabbie vengono raccolte in una tramoggia per poi essere destinate alle varie filiere di trattamento.