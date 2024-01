Azienda Ospedaliera di Padova, inaugurato il nuovo laboratorio di Biologia molecolare

Più ampia, e quindi ancor più efficiente. Seppur già in grado di garantire il maggior numero di prestazioni a livello italiano: il laboratorio di Biologia molecolare clinica dell'Azienda Ospedaliera di Padova ha una nuova sede.

Nuovo laboratorio

Balzato agli onori della cronaca durante il Covid per la capacità di analizzare tamponi molecolari e salivari, il laboratorio di Biologia molecolare eroga complessivamente circa 10 milioni di prestazioni all'anno e comprende aree di diagnostica “urgente” (24 ore su 24 per 365 giorni all'anno) e aree di diagnostica avanzata a elevata complessità per l'inquadramento diagnostico della maggior parte delle malattie comprese le malattie rare.

Daniela Basso

A dir poco soddisfatta la professoressa Daniela Basso, direttore della Medicina di Laboratorio: «La nostra vita lavorativa è cambiata sicuramente in meglio, perché prima c'erano delle situazioni di coesistenza e di ammasso di strumentazioni e quindi di persone, che creavano la necessità di turni di lavoro, e invece così tutti possono lavorare contemporaneamente su più fronti. Avere più spazio è importante perché consente di gestire meglio la strumentazione e i flussi di campioni, ma è ancor più indispensabile aver personale formato perché in questo tipo di diagnostica non ci si improvvisa, al punto che con le loro conoscenze riusciamo ad effettuare diagnosi che non possono essere effettuate in altri laboratori. Riusciamo a realizzare un sistema molto automatizzato, governato e tracciatissimo a livello informatico: all'interno del laboratorio già dieci anni fa abbiamo automatizzato il processo, perché riduce gli errori e quindi garantisce più qualità. È una continua evoluzione».