Nasce tra le polemiche il quinto Mc Donald in città. Tagliati 70 alberi per far posto al colosso del food

Sorgerà in via Paolo Sarpi il quinto Mc Donald della città. All'incrocio con via Lanfranco Zancan, appena dopo i supermercati Rossetto ed Eurospin, è in via di realizzazione un nuovo punto di ristorazione che perà sta già facendo molto discutere. Sarà un Mc Drive e i lavori, su un terreno acquistato dal colosso americano, sono iniziati un mese fa e termineranno entro la fine dell' anno per un'operazione che costerà un milione e mezzo di euro.

La protesta

I lavori però includono l'abbattimento di alberi, già in corso da giorni. A manifestare il proprio dissenso è Roberto Moneta, consigliere comunale di Forza Italia: «Sarei curioso di sapere chi ha autorizzato l'abbattimento ci circa 70 alberi ad alto fusto, fra cui tigli secolari, che facevano parte del parco della Villa liberty in uso alla Ulss servizio veterinario - evidenzia il forzista - .In meno di un giorno le ruspe hanno abbattuto tutti gli alberi, senza alcuna pietà né rispetto per il verde e l'ambiente, deturpando il paesaggio circostante alla villa di importante pregio storico. Dov'era Legambiente? Dov'erano le Belle Arti? Cosa ne pensa l'assessore al Verde? I cittadini si domandano se era proprio necessario realizzare una nuova cementificazione in un'area dove sono appena stati realizzati tre enormi supermercati a distanza di poche decine di metri. Evidentemente l'amministrazione comunale ha ritenuto fosse più importante sfamare i clienti dei supermercati dopo le fatiche della spesa, piuttosto che tutelare i beni pubblici quali sono l'ambiente e il paesaggio». Va ricordato però che per realizzazioni di questo tipo e sotto i 1500 metri quadrati, le amministrazioni comunali possono fare ben poco.