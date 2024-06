Alla scuola dei Rogazionisti spunta un nuovo murales di Carolì: «Un inno alla libertà»

Nasce nel cuore dell’Arcella il nuovo murales firmato Carolí promosso da Orizzonti e Generazione Padova. Nuova vita per il muro della scuola Rogazionisti, dove fino a pochi giorni fa regnava la sporcizia. «L'opera, priva di titolo, trae ispirazione dalla canzone "L'aquila" di Lucio Battisti, che recita: "come un’aquila può diventare aquilone, che sia legata oppure no, non diventerà mai di cartone". Si tratta di un pezzo a cui sono molto legata. In un mondo che impone vincoli sociali prestabiliti, dobbiamo ricordarci di rimanere caparbiamente noi stessi. Ho voluto rappresentare un inno alla libertà».

L'artista

«Non serve ricoprire cariche pubbliche per prendersi cura della città. Le associazioni coinvolte hanno voluto compiere un vero e proprio atto d’amore verso l’Arcella. Generazione Padova ha pulito il muro, Carolina lo ha reso un’opera d’arte. Il significato del murales rispecchia lo spirito della nostra azione politico-culturale - dice Alessandro Dianin, coordinatore di Generazione Padova - .L’opera riflette sulla progressiva disconnessione dell'individuo dal mondo naturale e dall'autenticità del sé, in favore di una conformità sociale rigidamente programmata, dove l'attenzione è più rivolta alla massa che all'individuo. L'artista suggerisce di inseguire i propri sogni e ideali con la leggerezza di un battito d’ali».