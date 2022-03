Nuovo ospedale, il bando di gara si tinge di giallo: la ditta vincitrice rischia di perdere l'appalto

L'esito della gara relativa all'appalto per la progettazione preliminare del nuovo polo medico sanitario di Padova Est, da parte dell'Azienda Ospedaliera, è stato pubblicato il 23 novembre scorso. Ci si sarebbe quindi aspettati l'approvazione, in tempi neppure così lunghi, invece non è accaduto nulla e sembra bisognerà ancora aspettare.

Anac

Sul perché manchi la delibera di aggiudicazione dell'incarico alla cordata d'imprese formata dalla Politecnica Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa di Modena, dall'Ati Project di Pisa, dalla Cooprogetti di Pordenone e, soprattutto, dal colosso mondiale Techint di Milano, qualche domanda è il caso di porsela. Lo ha fatto il Corriere del Veneto, che indagando ha scoperto che, tramite una segnalazione recapitata sia all'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione) che all'Azienda Ospedaliera, dalle due imprese padovane che si sono classificate al secondo posto (per soli 5,31 punti), Steam e Manens-Stiff, la società milanese mancherebbero perfino i requisiti per partecipare alla gara. Questo perché all'epoca i fratelli Gianfelice e Paolo Rocca, amministratori della San Faustin Sa, la holding lussemburghese controllante di Techint al 100%, erano stati rinviati a giudizio dal tribunale di Milano per il presunto reato di corruzione internazionale nell'ambito della fornitura di alcuni oleodotti alla compagnia (pubblica) brasiliana Petrobras.

Petrobras

Un rinvio a giudizio che, proprio una settimana fa, il pubblico ministero Donata Costa ha tramutato in una richiesta di condanna a quattro anni e mezzo di carcere. Secondo l'acccusa i fratelli Rocca, per assicurarsi l'appalto Petrobras, avrebbero versato ai vertici dell'azienda brasiliana una tangente di oltre sei milioni e mezzo di euro.

Nuovo ospedale

Per quanto riguarda il nuovo ospedale sarà importante capire cosa accadrà adesso. Gli scenari possibili non sono così tanti viste le regole che proprio l'Azienda si era imposta coinvolgendo direttamente Anac. Possibile quindi che sia confermato l'esito, o si ricomincia tutto daccapo?