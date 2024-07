Raccolte più di 9mila firme per intitolare il nuovo ospedale a Tina Anselmi

Ha superato le 9 firme in 24 ore la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per intitolare il nuovo ospedale a Tina Anselmi. A lanciare l’appello online che ha raccolto centinaia di adesioni in pochi giorni, Sonia Biasi, una pensionata e artista del capoluogo veneto da sempre interessata alle questioni di genere. «Ci sembra giusto che la collettività locale partecipi alla scelta della intitolazione del nuovo ospedale, uno dei più grandi di Italia - si legge nel testo dell’appello online - vogliamo che la struttura abbia un nome appropriato, pertinente e significativo». Da qui il nome di Tina Anselmi, prima donna ad essere nominata Ministro della Repubblica nel 1976 e fortemente impegnata nelle storiche battaglie per i diritti delle donne e la parità dei sessi. Ma è soprattutto lo storico contributo della parlamentare eletta nelle file della Democrazia Cristiana sulla riforma di introduzione del Servizio Sanitario Nazionale che ha orientato la scelta di chi ha lanciato la petizione online.



«Sono convinta - spiega la promotrice dell’iniziativa Sonia Biasi - che assegnare alle vie, alle piazze e ai monumenti nomi di donne illustri sia utile per informare le giovani donne che artiste, scienziate, letterate ci sono sempre state anche quando era veramente difficile per le donne emergere». Questo nome viene quindi considerato un importante omaggio per chi ha contribuito all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che un doveroso riconoscimento per la tradizione eccellenza della medicina padovana. «Ci piace - conclude il testo - che quel nome possa essere, per una volta, un nome di donna e di una donna che ha lasciato un segno incisivo nella vita politica e nell’impegno sociale, a livello locale e nazionale».