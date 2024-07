Via libera al nuovo parco Lion: «In preve tempo saranno tre e tutti urbani»

E’ stato approvato dalla giunta del Comune il progetto del Parco di Lion, uno degli interventi previsti e finanziati dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Autorità Urbana di Padova. Con un importo complessivo di 400 mila euro, l'opera rientra nell'Obiettivo specifico 2.7, che mira a “rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”. “Attualmente l’area è occupata da un campo da calcio da tempo dismesso, – precisa l’Assessore all’ambiente Valentina Luise – la riqualificazione della zona si inserisce in un progetto più ampio che prevede la creazione di 3 parchi urbani nel breve periodo e che si pone come obiettivo la realizzazione di nuovi spazi per aggregazione, relax, sport e svago ma anche un miglioramento complessivo del paesaggio, della qualità dell’aria e del clima urbano.”

Il progetto del parco di Lion, che coprirà una superficie di circa 7.500 mq (0.8 ettari), prevede la piantumazione di 72 alberi distribuiti in tre filari paralleli lungo l’asse nord-sud, creando una serie di ampie radure regolarmente ombreggiate. Questi spazi, inclinati rispetto alla trama degli edifici e delle colture circostanti, offriranno luoghi di sosta e di gioco libero, conferendo dinamicità al disegno complessivo. Due masse arboree situate a est e a ovest, che coprono un'area di 2.000 mq, chiuderanno il disegno del parco e creeranno una barriera visiva per nascondere il cimitero adiacente. La scelta delle specie arboree, accuratamente selezionate per esaltare il ritmo stagionale e il colore delle masse verdi, contribuirà a rendere il parco un ambiente accogliente e variegato. Saranno 1.032 i metri quadri di macchie con 325 tappezzanti ed arbustive, mentre la superficie prevalentemente prativa con percorsi pedonali permeabili interposti coprirà 4.500 mq, garantendo una fruibilità ottimale e sostenibile del parco.

“Questo parco è una grande opportunità per la città, – aggiunge l’Assessore – offrirà nuove possibilità per promuovere il benessere fisico e l'educazione ambientale, uno spazio aperto a tutti, a chi ama passeggiare nella natura, rilassarsi tra gli alberi, in sicurezza. Abbiamo infatti convenuto di creare una sola via d’accesso al parco, nel tratto di strada dell’ingresso al cimitero della frazione di Lion, garantendo così una maggiore tutela anche per i più piccoli”. “Stiamo destinando molta attenzione e risorse nella cura dell’ambiente e al benessere delle persone. - conclude il Sindaco Filippo Giacinti - Questo nuovo parco è un’importante ricchezza, che si aggiunge al patrimonio verde della nostra città e che ci aiuta nell’obiettivo di mitigare l'effetto del cambiamento climatico combattendo inquinamento e isole di calore”. Il progetto preliminare appena approvato prevede che, compatibilmente con le tempistiche di accettazione da parte della Regione Veneto, entro l’inizio della prossima estate il parco sia realizzato.