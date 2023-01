Nuovo pulmino all’Auser per i trasporti sociali del Comune di Montegrotto Terme 

Un nuovo pulmino Ford Costum per i trasporti sociali del Comune di Montegrotto Terme verrà consegnato all’Auser sabato 21 gennaio alle 10.30 presso il centro Comunale Gino Strada. Il pulmino nuovo, a 8 posti, è stato acquistato grazie al progetto mobilità garantita portato avanti in collaborazione tra Comune di Montergotto Terme, AUSER, PMG Italia.

Mobilità garantita

Il progetto “Mobilità Garantita” prevede che la ditta PMG Italia metta a disposizione dell’amministrazione comunale, tramite un contratto di comodato gratuito, il nuovo automezzo Ford Costum. La ditta si impegna a sostenere economicamente l’uso del mezzo anche attraverso le spese di assicurazione e manutenzione con l’ausilio di sponsor di aziende private che si impegnano al finanziamento in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile del pulmino: il progetto ha visto la partecipazione di vari sponsor tra le aziende padovane. «Desidero - precisa il presidente dell’Auser sampietrino Silvio Nardo - ringraziare tutti gli sponsor che hanno aderito a questo Progetto Mobilità Garantita per la sensibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale alla società PMG Italia Spa e a tutti i collaboratori, in particolare Franco Pavanello. Grazie a questo nuovo pulmino possiamo garantire un miglior servizio»

Auser

L’Auser svolge per conto del Comune servizi di trasporto dal lunedì al venerdì su autorizzazione dei Servizi Sociali per gli utenti che devono raggiungere i centri di fisioterapia e gli ospedali della provincia di Padova o anche fuori Provincia, i centri vaccinali, gli uffici CAF dove gli utenti devono recarsi per il disbrigo delle pratiche inerenti alla pensione e comunità alloggio per minori. Nell'anno 2021/2022 ogni auto ha percorso oltre 20.000 km per un totale di circa 850 trasporti, per 240 giorni annuali per un totale di circa 5-6 ore giornaliere svolte dal volontario.

Utilizzo

I veicoli a disposizione dell’Auser servono anche per la raccolta dei cibo che poi viene distribuito al banco di solidarietà alimentare, attualmente attivo al Centro Gino Strada tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, dove 4 volontari seguono oltre 50 famiglie della nostra città seguite da 4 volontari. Negli anni 2021 e 2022i volontari hanno percorso oltre 7000 km per il recupero del materiale alimentare presso i centri commerciali e ogni mese presso il banco alimentare Europeo, per un totale di oltre 500 ore annuali. «Vogliamo ringraziare - evidenzia la vicesindaca Elisabetta Roetta - tutti i volontari dell'Auser per il prezioso aiuto che quotidianamente danno ai nostri cittadini più fragili, sottolineando ancora una volta il ruolo fondamentale del volontariato nella vita di una comunità».