Un nuovo studentato da 120 posti a Padova Est firmato "Pitagora"

Un nuovo studentato da 120 posti letto a Padova Est. Ad avviare l'operazione sarà Finint Investments Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint con "Pitagora", il fondo immobiliare chiuso dedicato agli investimenti in Student Housing. Si tratta di un'operazione immobiliare in una città in cui negli ultimi mesi studenti e giovani professionisti fanno fatica a trovare casa. Il complesso è quello delle due torri in piazza Giovanni XXIII, dove ci sono 57 mini-appartamenti. Nei primi sei mesi del prossimo anno saranno completati alcuni lavori di ristrutturazione. Saranno in tutto 120 i posti letto, oltre agli spazi comuni. Il Fondo Pitagora ha una durata di 12 anni e un obiettivo complessivo di raccolta di 100 milioni per la realizzazione di circa 1.600 posti letto complessivi. È riservato a investitori istituzionali, non professionali ed enti pubblici e prevede la valorizzazione di immobili dismessi da riconvertire, situati vicino ad atenei con più di 15.000 studenti in città di medie dimensioni e con forte tendenza all'internazionalizzazione.