Obesità e sovrappeso, due giornate di consulti gratuiti per chi ne soffre

In Italia l’obesità riguarda l’11% dei 18-69enni e il 14% degli ultra 65enni ed è in forte aumento anche in Veneto. Anche se non sempre tenuta nella debita considerazione, si tratta pur sempre di una patologia seria, riconosciuta come un problema importante di salute pubblica con riflessi molto gravi sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono.

Obesità e sovrappeso

Merita dunque di essere segnalata l'iniziativa del Kinesis Medical Center di strada Battaglia (Centro Diemme) ad Albignasego, che per venire incontro ai soggetti obesi o in sovrappeso ha avviato l'iniziativa "Wellthy" che nelle giornate del 10 maggio (martedì) e del 18 maggio (mercoledì) ha previsto un consulto individuale gratuito di circa 20 minuti (comunque fino a copertura della disponibilità oraria) per presentare il progetto che propone un servizio sanitario multidisciplinare e approfondire le soluzioni terapeutiche disponibili per la cura degli stati di sovrappeso e obesità. Ma quando un soggetto viene definito obeso e quando è invece in sovrappeso? «Obesa - spiega il dottor Georgios Anastassopoulos, medico chirurgo specializzato in medicina interna ed epatologo con master in obesità clinica e coordinatore del progetto - è la persona che presenta un indice di massa corporea (definito BMI - acronimo di Body Mass Index) superiore a 30. In sovrappeso, invece, è chi ha un indice superiore a 25. Vista la complessità di tali patologie, col progetto Wellthy intendiamo proporre un approccio di cura multidisciplinare, a quanti, obesi, hanno un BMI superiore a 30 e a quanti, tra i soggetti in sovrappeso, hanno un BMI uguale o superiore a 27 e che presentano almeno una comorbidità correlata al peso quale potrebbe essere la disglicemia (prediabete o diabete mellito tipo II), l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia (valori elevati di colesterolo e trigliceridi nel sangue) o l'apnea ostruttiva nel sonno».

Bmi

Ma come si calcola il BMI, ovvero l'indice di massa corporea? «È un "giochino" che possiamo fare tutti - sottolinea l'amministratore di Kinesis Medical Center e presidente del Gruppo Sanità dell'Ascom Confcommercio di Padova, dott. Filippo Ercolino - applicando semplicemente una formula matematica che, per comodità, su www.kinesismed.it/servizi/wellthy-cura-obesita-sovrappeso/ (dove sono presenti numerose e dettagliate informazioni sul progetto), è già sviluppata: è sufficiente inserire il proprio peso in kg e la propria altezza in metri e subito compare il BMI. Ovviamente più ci si discosta dal "30" e più la patologia è grave e richiede interventi non solo sugli stili e le abitudini di vita, ma anche a livello farmacologico fino ad arrivare, nei casi decisamente molto gravi, anche alla chirurgia bariatrica. Esistono - specifica il dottor Anastassopoulos - diverse classi di obesità: la classe I si configura in un indice BMI tra 30 e 35; la classe II fra 35 e 40; la classe III fra 40 e 50 ed infine, quando superiamo i 50, siamo in quella che definiamo "superobesità", una condizione decisamente problematica che va affrontata in un percorso che necessita di tempi adeguati. Chi dunque fosse interessato non deve fare altro che linkare su https://wellthy.kinesismed.net e prenotare il proprio consulto gratuito, compilando l'apposita scheda»..

Wellthy

Il progetto Wellthy, come indicato dalle linee guida nazionali, propone un servizio multidisciplinare per la corretta presa in carico del paziente obeso. Infatti, l’equipe sanitaria del progetto Wellthy vede la presenza di un medico internista, il dottor Georgios Anastassopoulos; di una dietologa, la dottoressa Alessandra Toson; di una gastroenterologa, la dottoressa Renata D’Incà; di una psicologa e di un team di fisioterapisti altamente formati, oltre ai numerosi medici professionisti d’eccellenza dell’area poliambulatoriale di Kinesis.