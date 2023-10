Università, gli studenti del Collettivo Spina occupano Scienze Politiche

Per porre l'accento sull'emergenza abitativa (come testimoniano le tende nell'androne), ma non solo: azione a sorpresa nella serata di oggi, martedì 17 ottobre, da parte degli studenti universitari del Collettivo Spina, che hanno occupato la sede centrale della facoltà di Scienze Politiche in via del Santo, nel pieno centro storico di Padova.

Occupazione

Lo striscione posto all'ingresso chiede a gran voce "case per tutte", ma ci sono anche altre motivazioni che hanno portato al gesto eclatante da parte degli studenti del Collettivo Spina, i quali spiegano: «Stiamo occupando Scienze Politiche per riprenderci lo spazio, per richiedere un'università diversa, un'università attaversabile. Abbiamo programmato una serata di socialità, a partire da una cena sociale per poi stare insieme con della musica e dormire qui tutti insieme. Vi aspettiamo per una birra e per una chiacchiera, ma soprattutto vi aspettiamo per riprenderci tutti insieme lo spazio». Ed effettivamente l'organizzazione non manca, tra ragazzi che preparano i panini e il dj set che imperversa nel cortile. La protesta durerà una sola notte, con i ragazzi che leveranno le tende - nel vero senso della parola - già in mattinata.