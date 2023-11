Il Collettivo Spina occupa ancora Scienze Politiche al grido di "Palestina libera"

Stesso posto, ma motivazioni diverse: a distanza di poco più di due settimane, quando si accamparono per protestare per l'emergenza abitativa, gli studenti appartenenti al Collettivo universitario Spina hanno nuovamente occupato la sede della facoltà di Scienze Politiche in via del Santo a Padova per solidarietà alla popolazione palestinese.

Palestina

Spiegano dal Collettivo: «Dal 7 ottobre tutto il mondo è stato investito dalle immagini di ciò che accade ai confini tra Israele e Palestina. Dopo l’attacco di Hamas dalla striscia di Gaza, si sono aperti gli scenari più preoccupanti: mentre la risposta del governo di Nethanyau ha dichiarato una guerra senza precedenti che sta causando migliaia di vittime, feriti e sfollati tra la popolazione palestinese, avanza una narrazione politica che dalla maggior parte dei paesi occidentali sostiene e silenzia questo dispiegamento sproporzionato e genocida. Solo poche ore fa un bombardamento israeliano ha colpito l’edificio di Gaza che ospitava varie organizzazioni umanitarie e giornalistiche, tra cui la fondazione CESVI, l’Agence France Press e il Centro Italiano di Scambio Culturale VIK. Il nuovo bilancio delle vittime di Gaza, pubblicato dal Ministero della Sanità palestinese, parla di 8.805 morti di cui 3.650 bambini e 2.252 donne. Sono 22.240 i feriti, tra i quali 7.468 bambini e 5.548 donne. Secondo i dati della Birzeit University, in questo quadro 432 membri della comunità educativa superiore della Striscia di Gaza, tra cui 420 studenti e 12 membri del personale accademico, sono stati uccisi dall'occupazione israeliana. Come collettivo Spina, in contemporanea con il collettivo Lisc di Venezia, abbiamo occupato il dipartimento di Scienze Politiche per chiedere una presa di posizione netta da parte dell’ateneo riguardo quanto sta succedendo in Palestina. Riteniamo che, di fronte alle migliaia di vittime che i bombardamenti dell’esercito Israeliano e l’invasione della striscia di Gaza hanno causato, rimanere in silenzio non possa essere un’opzione».

Richieste

Il Collettivo Spina avanza quindi delle richieste: «Alla nostra università chiediamo, attraverso il contributo della comunità accademica e dei lavori di ricerca, di costruire una narrazione lucida della situazione odierna e sottolineare la problematicità della guerra in atto, schierandosi contro l’attacco indiscriminato ai civili palestinesi, contro l’occupazione illegale israeliana e contro il fondamentalismo islamico di Hamas. Chiediamo di prendere istituzionalmente le distanze dall’astensione dell’Italia alla risoluzione ONU per un cessate il fuoco, sollecitando una posizione governativa che sia per lo sviluppo della pace e non per la produzione e l’esportazione di armamenti necessari a questo e ad altri conflitti. Chiediamo un posizionamento netto di condanna rispetto all’invasione di Gaza, rispetto al genocidio in atto nei territori palestinesi. Chiediamo una condanna del bombardamento della Birzeit University of Gaza, bombardata dall’esercito Israeliano, ed i cui studenti in questo momento stanno venendo arrestati in Cisgiordania. Chiediamo l’interruzione da parte dell’università di Padova dei rapporti con gli atenei Israeliani, tenere accordi con un paese che sta compiendo un genocidio ci rende complici, e riteniamo che i luoghi del sapere debbano essere luoghi liberi dalle guerre. Chiediamo il termine delle collaborazioni di Unipd con multinazionali dell’industria bellica come Leonardo e con finanziatori di progetti di sicurezza in Israele, come Intesa San Paolo».

Occupazione

Concludono dal Collettivo Spina: Abbiamo deciso di occupare per dare una voce contrastante al silenzio dietro il quale si sta nascondendo l’università. Sappiamo che gli spazi del nostro ateneo sono attraversati quotidianamente da persone che si rifiutano di stare in silenzio di fronte a quello che sta accadendo. Abbiamo occupato per dare voce alla causa Palestinese, per rompere il silenzio su un genocidio che sta avvenendo nei territori Palestinesi. Fino a venerdì ci saranno Cineforum, dibattiti, assemblee ed incontri sulla Palestina. L’occupazione si concluderà venerdì sera con il dibattito “L’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace”, dove interverranno Cecilia Fasciani ed Alberto Zanella, autori del reportage pubblicato su Internazionale, e Sandro Chignola, professore del diparimento di Filosofia. Chiediamo per la prossima settimana un incontro con la rettrice per discutere del posizionamento dell’Università rispetto alla situazione in Palestina, non abbiamo intenzione di fermarci perché in questo momento la possibilità di fermare tutto questo è anche in mano nostra, nella nostra capacità di smuovere le istituzioni a prendere una posizione e ad interrompere un genocio che pare non avere conclusione possibile se non la distruzione di Gaza e l’annientamento del popolo palestinese. In questi giorni abbiamo lanciato un appello per una presa di posizione netta da parte di Unipd sottoscrivibile dalla comunità accademica, abbiamo già raccolto moltissime firme ed abbiamo intenzione di portare queste voci anche alla seduta del senato accademico di martedì 9 novembre che per ora non presenta all’ordine del giorno nessun punto di discussione riguardo la situazione in Palestina».