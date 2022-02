Ordine del giorno contro la guerra in Ucraina: la scelta del comune di Montegrotto

Un ordine del giorno del Consiglio Comunale contro la guerra in Ucraina, questa la richiesta del sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello.

Montegrotto - Kiev

Il sindaco ha chiesto ai consiglieri comunali «di esprimere la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città. Tali azioni drammatiche sono avvenute in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa. Ci impegniamo a creare ogni possibile mobilitazione affinché venga tutelata la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile contro il sopruso che sis ta consumando in queste ore». Mortandello ha anche annunciato di voler incontrare la comunità Ucraina che si trova a Montegrotto Terme per esprimere vicinanza e per mettersi a disposizione con azioni concrete che possano supportarla e aiutarla in questo momento drammatico.