Dall'area relax all'animatore digitale: apre nel Camposampierese il nuovo hub di Officine Digitali

Quattordici postazioni di co-working, spazi dedicati a call e conferenze, area relax e animatore digitale: è un perfetto esempio di rigenerazione urbana, realizzato in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, il recupero dell’ex casa del segretario comunale di San Giorgio delle Pertiche, in via Roma, vicino alla stazione ferroviaria. Ha aperto ufficialmente le porte ieri, venerdì 17 marzo, il nuovo hub di Officine Digitali, «cuore» fisico del primo Innovation Lab della provincia di Padova, progetto della Federazione dei Comuni del Camposampierese, finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020, asse 2 azione 2.3.1. (DGR 291/2019) per un importo complessivo di 697mila euro per due anni di lavoro, con l’obiettivo di promuovere innovazione e cultura digitale sul territorio.

Francesca Calzavara

«Per ridurre il digital divide e diffondere la conoscenza degli strumenti digitali bisogna continuare ad investire sul territorio. Oggi questo Innovation Lab rappresenta una grande opportunità per l’intera provincia di Padova. Uno spazio in cui svilupperemo le competenze digitali, diffonderemo l’innovazione e verrà garantita ai veneti la fruizione di servizi di e-government, in spazi di coworking che favoriscano l’incontro tra cittadini, imprese e PA – spiega l’Assessore all’ICT della Regione del Veneto, Francesco Calzavara -. Il nostro obiettivo è quello di fornire servizi pubblici digitali sempre più accessibili e a misura di cittadino, per migliorare l’esperienza con il mondo digitale e rendere più facile e veloce il loro rapporto con la pubblica amministrazione. Questa è la visione alla base del progetto realizzato dalla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto e di cui anche Officine Digitali è partecipe, costituendo un punto di riferimento importante per la cittadinanza e per l’intera Provincia di Padova».

Antonella Argenti

Commenta Antonella Argenti, presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese: «Sono particolarmente orgogliosa di tenere a battesimo l'Hub di Officine Digitali. È un chiaro esempio di come anche i piccoli territori, e non solo le grandi città, possano esprimere capacità progettuale ed offrire occasioni di crescita inclusiva per i propri cittadini. Officine Digitali è l'unico Innovation Lab della provincia di Padova e non a caso nasce proprio qui nel Camposampierese, dove la capacità di fare squadra dei sindaci ha da sempre rappresentato un fattore di accelerazione dello sviluppo territoriale. Non intendiamo lasciare indietro nessuno nella grande sfida digitale di questo tempo. L'Hub di San Giorgio delle Pertiche che inauguriamo oggi, insieme alle 10 palestre digitali disseminate nei Comuni, sarà un presidio di sostegno, informazione e cultura digitale per tutti i nostri cittadini, con consulenza e formazione qualsiasi sia la loro competenza e qualunque sia il loro bisogno di stare al passo con la sfida tecnologica, in una scommessa intergenerazionale che parla anch'essa di innovazione sociale».

Officine Digitali

L’edificio è un perfetto esempio di riqualificazione urbana: un luogo suggestivo e saldamente ancorato alla tradizione di San Giorgio delle Pertiche diventa così una porta aperta sul futuro del territorio, ideale per i «nomad worker», professionisti in grado di organizzare in maniera dinamica il proprio lavoro. Lo spazio sarà dotato di 14 postazioni di co-working/smart working, in un’area open space, a disposizione gratuita per la cittadinanza per tutto il 2023. Ci saranno anche sale dedicate a call o conferenze, un'area relax progettata come luogo dotato di wi-fi e prese per lavorare ma anche per momenti di networking. All'interno dell'hub si svolgeranno seminari (su temi quali, ad esempio, fact checking e fake news, smart city, IoT, industria 5.0 e rivoluzione umano-centrica, realtà virtuale/aumentata) di alta formazione che Officine Digitali organizza con il supporto didattico e scientifico di Ca’ Foscari Challenge School. Un giorno alla settimana sarà presente uno degli associati di Techstation come "animatore digitale", per cementare una comunità giovane all’interno dello spazio, ma soprattutto per dare risposte su questioni digital a chiunque ne avrà bisogno. L’hub sarà sede anche dell’Ufficio Europa della Federazione dei Comuni del Camposampierese, a disposizione di associazioni, startup, cittadini nella ricerca di bandi e finanziamenti europei.

Hub

L’hub è stato riqualificato da professioniste dell’Università Iuav. «La nostra sfida è stata quella di dare un nuovo significato alla “ex casa del segretario comunale” per trasformarla in meta di accelerazione e innovazione per tutto il territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese – spiega Francesco Musco, direttore della ricerca per Università Iuav di Venezia – Abbiamo deciso di progettare le nuove funzioni dell’edificio partendo dall’ascolto del territorio. Per questo, attraverso le attività di co-progettazione e coinvolgimento della cittadinanza, la scelta è ricaduta sulla definizione di un progetto modulare e incrementale, con l’obiettivo di rendere l’Innovation Lab adattabile alle nuove e future esigenze della comunità locale. Uno spazio di innovazione che sia realmente inclusivo e a beneficio di diversi attori locali e diverse fasce sociali».

Palestre digitali e partner

Ma l’alfabetizzazione digitale, uno degli obiettivi di Officine Digitali, passa anche dal lavoro che si svolgerà all’interno delle dieci palestre digitali (la prima, ospitata dalla biblioteca comunale di Villa del Conte, è stata inaugurata da poco,). Luoghi dove si mette in contatto la cittadinanza con le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Officine Digitali è un progetto che intreccia le competenze di diversi partner: Alterevo SB, Quantitas SRL, Blum Comunicazione, IUAV Venezia, Ca' Foscari Challenge School, Cooperativa La Esse, Associazione Techstation Padova, ISS Newton-Pertini di Camposampiero, ITT Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto, ITI Francesco Severi di Padova.