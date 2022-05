La nuova Questura di via Anelli sarà ad impatto zero. C'è il via libera della giunta al progetto

La giunta Giordani ha approvato oggi 31 maggio il documento preliminare alla progettazione della nuova Questura in Via Anelli. Il documento, di fatto il primo passo per del percorso di progettazione e costruzione della nuova Questura, è frutto del lavoro congiunto del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Questura di Padova con il Settore Lavori Pubblici del Comune. Tra il Ministero dell’Interno e il Comune di Padova è stata approvata lo il 30 dicembre 2021, una Convenzione che affida il ruolo di Stazione appaltante al Comune stesso.Questo significa che è il Comune di Padova, ovviamente in accordo col ministero, a svolgere tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del progetto, nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

I dettagli

Più nel dettaglio, il documento contiene gli approfondimenti tecnici e amministrativi relativi all’entità, alla tipologia e alla categoria dell’intervento al quale è riferito. Tra le altre cose, riporta l’indicazione della situazione iniziale e della possibilità di fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli, delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, delle regole e delle norme tecniche da rispettare, dei vincoli di legge relativi al contesto nel quale si sviluppa l’intervento, delle funzioni che dovrà svolgere, i requisiti tecnici da rispettare, gli impatti dell’opera sui componenti ambientali, le fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica, nonché dei relativi tempi di svolgimento e i livelli di progettazione da redigere, oltre ai limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento e i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Cosa succede adesso

Il Dpp è indispensabile all’avvio delle procedure di affidamento della progettazione ed è integrato con alcuni documenti utili al fine di ottenere una maggiore corrispondenza del progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo livello di progettazione), all’identificazione e alla quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice. Il settore Lavori Pubblici del Comune, assieme al servizio tecnico logistico e patrimoniale della Questura, intendono arrivare alla progettazione aprendo alla partecipazione del più ampio numero di progettisti sia a livello nazionale che internazionale con l’obiettivo ad avere disponibile il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro la fine di quest’anno. Tra le indicazioni contenute nel Dpp, la realizzazione di un edificio a Zero emissioni e la stima delle superfici necessarie a soddisfare le varie funzioni dell’edificio. Complessivamente la nuova Questura tra uffici e aree di servizio disporrà di una superficie netta di 23.700 mq a servizio di un organico previsto di 561 unità. L’investimento complessivo stimato per la realizzazione, a carico del ministero degli Interni, è di 50 milioni di euro, suddivisi in 36 milioni di euro per i lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e 13.9 di somme a disposizione dell’amministrazione che comprendono anche i costi di progettazione e di gara e l’Iva al 10%.

Giordani

«Sono molto soddisfatto per l’atto approvato oggi dalla Giunta, delibera che spiana la strada alla progettazione e costruzione della nuova questura in Via Anelli - commenta il sindaco, Sergio Giordani - .Il Comune si farò carico degli aspetti procedurali legati a questo significativo investimento pubblico ma mi preme ringraziare il Questore e il Prefetto, nonché tutti i tecnici della Polizia di Stato e del Ministero degli Interni per la grandissima e professionale collaborazione che c’è stata. E’ un opera strategica per Padova, già finanziata dal Governo e che corona il lavoro di 5 anni su più fronti. In 5 anni abbiamo demolito le palazzine del degrado, riconquistato la Caserma Prandina ai padovani e oggi parte l’iter per la nuova questura di Padova. Un percorso non semplice, ma davvero molto importante. La Questura in via Anelli darà un segno nuovo a tutta la zona Est divenendo una vera e propria cittadella della sicurezza, punto di riferimento della nostra città, inoltre, cosa molto importante, resterà un commissariato di Polizia in centro storico. Come Comune daremo il massimo per collaborare con la Polizia di Stato e tutti gli attori coinvolti affinché questo progetto risponda al meglio alle esigenze operative, infatti, tutte le Forze dell’Ordine fanno uno straordinario lavoro per la collettività e meritano tutto il nostro impegno».

