Approvato il piano per la parità di genere, sui moduli basta differenze tra uomo e donna

Il Comune di Padova ha approvato il primo piano per la parità di genere 2022/2024 – Gep – Gender equality plan.

Il Piano è stato predisposto sulla base delle indicazioni riportate dalla Commissione europea nel GEPs (Guidance on Gender equality plans), in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020/2025 dell'Unione Europea. Il Piano rappresenta uno strumento per l'Amministrazione per definire una serie di impegni e azioni volte a promuovere la parità di genere attraverso un cambiamento istituzionale e culturale, integrandosi agli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'Amministrazione quali il Piano delle performance e il Piano delle azioni positive.

Obiettivi

Il documento, oltre a riportare una fotografia dei dati relativi al genere del personale dell’ente, si articola in obiettivi e azioni declinate nelle cinque aree di intervento definite prioritarie dalla Commissione Europea, ovvero:

1. equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione,

2. equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali,

3. uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera,

4. integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi degli insegnamenti,

5. contrasto della violenza di genere.

Strategie

Nel documento sono definite le strategie e le azioni volte a promuovere l'uguaglianza di genere, tenendo conto delle specificità dell'Ente, in particolare, dell'analisi dei dati disaggregati del personale in servizio, delle azioni già intraprese gli anni scorsi in tema di parità e pari opportunità e delle competenze e risorse già presenti al proprio interno che si occupano delle tematiche riconducibili alle pari opportunità e alla parità di genere. Nel GEP, per ciascuna Area di intervento, sono descritte le azioni, i responsabili, i destinatari, le risorse, gli indicatori/target, gli anni di attuazione e l’attinenza agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, al fine di operare con uno strumento facilmente aggiornabile, con obiettivi verificabili e che permetta un monitoraggio puntuale delle azioni.

Le assessore Cera e Colonnello

L’assessora alle risorse umane, Margherita Cera: «Il Piano per la parità di Genere è uno strumento molto importante perché ci aiuta a definire le azioni da intraprendere per garantire l’uguaglianza di genere nell’Ente. Il Settore Risorse Umane, deputato alla gestione delle attività che riguardano la vita lavorativa del personale dell’Ente, dal momento della selezione alla conclusione del rapporto di lavoro, è stato protagonista nella definizione di questo Piano, oltre ad essere sempre in prima linea sul tema grazie a un costante monitoraggio e ad un’analisi dei dati in ottica di genere, al fine di definire strategie volte a contrastare le disuguaglianze e ad aumentare la congruità degli interventi realizzati a favore dei e delle dipendenti. Grazie all'Ufficio Sociale d'Azienda svolge anche attività di ascolto e di consulenza rivolta a tutti e tutte le dipendenti in servizio, proprio in ottica di prevenire situazioni di disagio nell'ambito lavorativo. Inoltre l’Unione Europea, nell’assegnazione dei finanziamenti del programma Horizon Europe, presta molta attenzione all’adozione di questi piani, e grazie all’adozione da parte della Giunta il Comune di Padova può diventare più competitivo anche in quest’ottica». «Dopo la stesura delle Linee Guida abbiamo dato il via ad un articolato percorso di formazione sul linguaggio inclusivo di genere nel Comune di Padova - aggiunge l'assessora al sociale, Margherita Colonnello - a seguito della quale si sta svolgendo un importante lavoro di revisione in ottica di parità di genere e inclusività di tutti i testi pubblicati sul sito o sui social istituzionali, che ora vengono redatti seguendo le indicazioni elaborate nelle Linee Guida. Non solo, per quanto riguarda la modulistica del Comune è stato avviato un progetto di revisione di tutti i moduli (quasi 400), che coinvolge necessariamente tutti i settori comunali e che stiamo realizzando insieme a Francesca Benciolini. In particolare stiamo operando per rivedere i contenuti non solo in ottica di parità di genere ma anche favorendo il riconoscimento da parte delle persone che non si identificano nel genere binario, ad esempio utilizzando la formula "io (nome e cognome) dichiaro" anzichè "il/la sottoscritto/a dichiara"».

Il piano

Il Piano per la parità di genere 2022/2024 si inserisce all’interno di un lavoro sul tema della parità e dell’inclusione che l’Amministrazione comunale sta portando avanti a 360 gradi. Sono infatti già state realizzate diverse iniziative riportate poi nel Piano, come ad esempio la realizzazione delle Linee Guida per il linguaggio di genere, frutto di un progetto in collaborazione tra il Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - che ha avuto come obiettivo l’introduzione di pratiche d’uso per un linguaggio inclusivo di genere nella comunicazione istituzionale del Comune di Padova. Nell’ambito della formazione sulle Linee Guida per il linguaggio inclusivo di genere, che negli scorsi mesi ha visto partecipi diversi settori del Comune di Padova, venerdì 11 novembre alle ore 17.00 si terrà un incontro dedicato a tutti gli amministratori e le amministratrici nel quale verranno illustrate le Linee Guida dalle autrici del progetto, la prof.ssa Caterina Suitner e la dott.ssa Costanza Padova dell'Università, per senisbilizzare ulteriormente sull'importanza dell'uso del linguaggio, che riflette e influenza il nostro modo di pensare e di agire.