Via libera al progetto del nuovo casello di Monselice sud made in Despar

Il Ministero delle infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha comunicato il proprio assenso al progetto definitivo per il nuovo casello autostradale di Monselice-Pozzonovo sulla A13. Il progetto ideato da Aspiag Service, società concessionaria del marchio Despar per il Triveneto l’Emilia-Romagna e la Lombardia, in collaborazione con il Comune di Monselice, ha l’obiettivo di migliorare la viabilità per tutto il territorio della bassa padovana permettendo ai mezzi pesanti che sono sempre transitati vicino al centro di Monselice di spostarsi nella zona industriale; a conferma dell’attenzione che l’azienda ha nei confronti dei territori in cui è presente.

Progettazione

Grazie all’approvazione appena ricevuta, che ha subito qualche rallentamento a causa del perdurare della pandemia, ora Aspiag Service, che conferma gli impegni presi con l’accordo di programma, potrà procedere alla progettazione esecutiva, in continuo coordinamento con l’amministrazione comunale, che sarà successivamente trasmessa ad Aspi, nonché al Ministero, per la relativa approvazione e la successiva cantierizzazione dell’opera vera e propria. Di contro, il Comune potrà ora iniziare le procedure di esproprio dei terreni interessati all’opera di pubblica utilità approvata dal Ministero e dopo questa fase sarà quindi possibile stimare anche le effettive tempistiche di avvio e realizzazione dell’opera.

Sindaco Bedin

«L’amministrazione comunale di Monselice, dopo la conclusione dell’iter approvativo della procedura di verifica di assoggettività a Via del progetto per il nuovo casello da parte del Ministero dell’Ambiente, si è attivata, a fianco di ASPIAG, per gli accordi bonari relativi ai terreni interessati dall’opera e contemporaneamente ha saputo creare una profonda sinergia con il Ministero, Aspi e Aspiag attraverso numerosi incontri che hanno portato al raggiungimento di questo importante ulteriore passo verso la realizzazione del secondo casello autostradale. – ha commentato Giorgia Bedin, sindaco di Monselice - Un’opera strategica non solo per Monselice ma per tutta la Bassa Padovana per la quale costituisce un volano economico fondamentale. Ora siamo già pronti per impegnarci per le fasi successive (procedimento per l’acquisizione delle aree, definizione del progetto esecutivo e appalto dei lavori)».

Aspiag

«Per Aspiag Service questo progetto rappresenta un passo molto importante che viene dopo la realizzazione del Polo logistico di Agrologic e che rappresenterà un’opera fondamentale per lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio della Bassa Padovana, oltre che un importante volano per l’economia di tutta l’area grazie alla creazione di una nuova viabilità che permetterà di evitare il transito di mezzi pensanti nel centro storico della città. Ringraziamo il Comune di Monselice e le istituzioni per la stretta collaborazione e le sinergie che siamo riusciti ad attivare in questi mesi di intenso lavoro. Ci aspettano ancora alcuni passaggi ma siamo certi che questo progetto consentirà al territorio di crescere e di svilupparsi in maniera sostenibile ed efficiente per le imprese e i cittadini», ha dichiarato Giovanni Taliana, Direttore Relazioni Esterne di Aspiag Service.