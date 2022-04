Olimpiade dei Talenti Meccatronici, il Marconi si piazza al secondo posto

«Sono i giovani i veri costruttori di futuro, digitale e sostenibile. Imprese e scuola insieme per aiutarli a sviluppare i loro talenti». È il messaggio della sesta “Olimpiade dei Talenti Meccatronici” organizzata dal Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro e svoltasi in collaborazione con un’eccellenza meccanica come Fantic Motor, leader nella produzione di moto e biciclette sportive offroad. Padova e Treviso si sono divise il podio “olimpico”, nato per mettere alla prova competenze e talento dei ragazzi, chiamati quest’anno a cimentarsi sul progetto per industrializzare la linea di assemblaggio di un motore endotermico da montare sulle moto di serie.

Le olimpiadi

Tre i riconoscimenti assegnati e una menzione speciale, al termine di un percorso che ha visto impegnati 63 studenti di 9 tra Istituti tecnologici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, elettrico ed elettronico, informatico e automazioni e ITS Meccatronico Veneto. Il secondo premio è andato all’istituto Marconi di Padova con il team formato da Davide Mietto, Luca Morato, Alessio Nicoletti, Giorgio Pastò, Nicola Rodighiero. Sul podio anche l’Istituto Meucci-Fanoli di Cittadella con il team composto da Martino Rocco, Riccardo Rosso, Samuele Scremin, Brando Spolaore, Mattia Zambello. «L’impresa del futuro ha bisogno del talento dei giovani, ma per valorizzarlo c’è bisogno di un dialogo continuo con il mondo della scuola - dichiara Filippo Pancolini, presidente del Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro - La prova che ha coinvolto i ragazzi è un’anteprima delle sfide che affronteranno nel loro percorso formativo e professionale, un’opportunità per sperimentarsi e trovare stimoli positivi per il loro futuro. Le scuole, gli Its e le università più aperte al dialogo con il mondo del lavoro consentono ai giovani di fare scelte consapevoli, di far conoscere loro e alle loro famiglie la qualità, l’innovazione e le opportunità che ci sono nelle nostre imprese. Ancora troppo pochi giovani conoscono e scelgono i percorsi tecnico-scientifici. Progetti come l’Olimpiade, fondata su un approccio moderno alla cultura tecnica e alle competenze trasversali e multidisciplinari sempre più richieste, contribuiscono ad integrare la formazione scolastica degli studenti e ad orientarli in modo consapevole al mondo del lavoro. Con la speranza di vederli presto all’opera nelle nostre imprese».