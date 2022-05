Nel 2021 raccolti 127 mila litri di olio esausto: i dati della campagna “Non siamo solo fritti”

Sono 127 mila nel 2021 i chilogrammi di olio alimentare esausto raccolti nell’ambito della campagna di Etra “Non siamo solo fritti”, un dato in crescita rispetto al 2020, quando ne erano stati raccolti 111 mila.

La campagna

Una campagna avviata da Etra nel 2010 che prevede interventi di sensibilizzazione e informazione e la disponibilità sul territorio di 203 cisterne sul territorio e negli ecocentri per il conferimento corretto degli oli derivanti da fritture o dalla conservazione di alimenti, affinché siano avviati al riciclo e alla trasformazione in biodiesel. Attualmente la campagna coinvolge 63 Comuni nelle provincie di Padova e Vicenza e circa 540 mila persone. «Nei Comuni di Etra si producono ogni anno circa 2 litri a testa di olio alimentare usato, che viene spesso versato nei lavandini o nel wc - spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – Un comportamento errato che può provocare l’intasamento degli scarichi e l’inquinamento delle acque, determinando un grave danno all’ambiente o aumentando i costi di depurazione che incidono sulla collettività». Nella rete fognaria gli olii possono creare dei veri e propri tappi che impediscono il corretto scorrere delle acque nere e quando raggiungono gli impianti di depurazione, causano gravi danni con un elevato costo economico. Se invece finiscono in natura, formano un velo sulla superficie degli specchi d’acqua che non permette lo scambio dell'ossigeno tra l'acqua e l'aria con danni all'ecosistema, moria dei pesci e della flora acquatica. E ne basta poco: un litro di olio da cucina può inquinare uno specchio d'acqua grande come un campo da calcio oppure un milione di litri d’acqua. «Nei prossimi mesi Etra migliorerà il servizio di raccolta degli oli usati cambiando le modalità di conferimento – conclude Frasson – Consegneremo circa 210 nuovi contenitori che sostituiranno quelli già presenti nel territorio e nei centri di raccolta nei quali non bisognerà più versare il liquido sfuso: l'olio dovrà essere conferito all'interno di bottiglie o flaconi di plastica usa e getta. Un sistema più comodo e più pulito».