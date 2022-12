Oltre 4 quintali di beni di prima necessità per le cucine popolari

Si rinnova l’impegno di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, per il sociale con una donazione di oltre 4 quintali di beni di prima necessita? alimentari e non, tra cui pasta, biscotti, caffe? e detersivi, alle Cucine Economiche Popolari di Padova gestite dalla Fondazione Nervo Pasini, che offrono servizi in risposta ai bisogni primari delle persone, tra cui mensa, docce, assistenza sanitaria, cambi vestiario.

Cucine economiche popolari

Da 140 anni le Cucine Economiche Popolari (Cep) sono un luogo significativo per tutta la citta? di Padova, uno spazio di accoglienza, convivialita? e condivisione che mette al centro le persone piu? in difficolta? e i bisogni dei piu? poveri, come raccontano i numeri riferiti al 2021 che descrivono i servizi offerti da questa realta? padovana, cantiere di carita? e inclusione: quasi 57mila pasti preparati e 2.573 persone provenienti da 82 diversi Paesi, con un 14,5 per cento di persone italiane.

Strategia

La donazione si inserisce nell’ambito della strategia di responsabilita? sociale d’impresa del marchio dell’abete e conferma l’impegno di Aspiag Service per i territori e le comunita? in cui l’azienda si inserisce e che si concretizza in moltissime attivita? a sfondo sociale, tra cui il sostegno ad associazioni, realta? ed enti caritativi che aiutano le persone piu? bisognose, che vivono situazioni di solitudine o di disagio economico.