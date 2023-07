Online tutti i cantieri della provincia, con un click si scopre la mappa dei "disagi" per gli automobilisti

Un nuovo strumento sul sito della Provincia di Padova aiuterà i cittadini a conoscere in tempo reale le limitazioni del traffico relative ai principali interventi stradali della Provincia sulle strade di competenza. La pubblicazione ufficiale è stata illustrata oggi, 27 luglio, in presenza dei consiglieri Monica Cesaro e Marco Schiesaro, rispettivamente con delega all’Innovazione e alla Viabilità.

La mappa

La mappa, curata dal Servizio Viabilità e Ciclabilità, riporta in dettaglio e in tempo reale le informazioni sulle limitazioni del traffico dovute ai cantieri. La funzionalità della mappa è semplice: puntando sulla icona del viene indicato il manufatto oggetto dei lavori, se causa una interruzione del traffico con deviazioni (colore rosso) oppure se è previsto il senso unico alternato (colore giallo); oltre alla descrizione del punto geografico stradale esatto, viene fornita l’informazione sulla durata prevista dei lavori.

I lavori

L'Ente gestisce un patrimonio di oltre 1.100 km di strade lungo le quali sono collocati più di 600 manufatti che, grazie a un lavoro che si svolge ormai da diversi anni, vengono monitorati anche con riferimento alle nuove linee guida sui ponti esistenti per definire le priorità di intervento. In particolar modo in quest'ultimo periodo, a seguito di finanziamenti ricevuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'apporto di risorse proprie della Provincia, si stanno intensificando i lavori di manutenzione dei ponti esistenti ma anche più recentemente di sostituzione di quelli oramai vetusti, pianificati per quanto possibile durante il periodo estivo al fine di diminuire gli eventuali disagi alla circolazione.

La richiesta

Proprio per questo motivo, le associazioni di categoria hanno chiesto qualche tempo fa una puntuale pianificazione e comunicazione degli interventi per ridurre al minimo gli inconvenienti e minimizzare gli impatti negativi dei cantieri sul traffico veicolare. La mappa è frutto del lavoro dei tecnici del Servizio Viabilità e del Servizio Sistemi Informativi: questi ultimi hanno costruito la piattaforma, mentre l’ufficio della Viabilità inserirà i dati, fornendo una visione dettagliata della situazione attuale degli interventi, sulla base della propria roadmap di tutti i lavori, ponti e strade.

Schiesaro

«Pur essendo ancora in fase Beta rappresenta un passo significativo verso una comunicazione più chiara e aperta con i cittadini - commenta il consigliere Schiesaro - .La Provincia di Padova è consapevole dell'importanza di condividere queste informazioni per garantire la sicurezza stradale e ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti dai cantieri sul traffico veicolare e con questa mappa manteniamo gli impegni presi qualche settimana fa e continueremo su questa strada: si è più convincenti con la popolazione e le attività produttive quando, partendo dall’assunto che i lavori vanno fatti, si dimostra attenzione per tutto quanto può mitigarne gli effetti».

Cesaro

«Uno strumento innovativo - spiega la consigliera Cesaro - perché l’applicativo per la visualizzazione sul portale web è stato realizzato internamente attraverso strumenti OpenSource, realizzato con lo stradario proveniente da fonte OperStreetMap e i confini provinciali provenienti dal geoportale della Regione del Veneto; una soluzione aperta e collettiva e che evolverà nel tempo. La mappa della Provincia riporta anche i sensi unici alternati ed informazioni in merito alla durata presunta degli stessi. Pur trattandosi di cantieri condizionati da molte variabili, per cui sarà cura degli uffici aggiornare periodicamente le informazioni riportate, è sicuramente un passo in avanti per rendere più trasparente alla cittadinanza questa specifica e importante attività»

L’invito quindi al a cittadinanza è di consultare la mappa online, al fine di ridurre disagi e ritardi durante gli spostamenti. La Provincia di Padova ritiene che la partecipazione attiva dei cittadini ed associazioni di categoria sia fondamentale per il successo di questa iniziativa, che mira a migliorare la viabilità e a favorire una circolazione più fluida sulle strade provinciali.