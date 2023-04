Montà, Ex Scuola Montegrappa, domenica open day per far conoscere i nuovi servizi

Montà, Ex Scuola Montegrappa: domenica 23 aprile un open day per far conoscere alla cittadinanza i nuovi servizi. A partire dal mese di maggio, alla ex scuola Montegrappa in via Montà 186, verranno avviati nuovi servizi rivolti alla cittadinanza e al Quartiere. Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio nei mesi scorsi e dopo diversi momenti di confronto con la Consulta e i soggetti attivi nel territorio, prendono il via i nuovi progetti che il Settore Servizi Sociali, in collaborazione con altri settori del Comune di Padova, ha deciso di attivare lì.

Il progetto

Da un lato verrà avviato un servizio di accoglienza abitativa, per dare risposta ai bisogni di persone adulte e nuclei familiari in difficoltà. Si tratta di un servizio di accoglienza temporanea, che avrà lo scopo di favorire il raggiungimento dell’autonomia abitativa, economica e sociale grazie alla presenza costante di operatori e operatrici che avranno il compito di accompagnare le persone coinvolte in percorsi di percorsi di integrazione, per valorizzare le risorse individuali e della comunità locale. Dall’altro la ex scuola diverrà sede di un Cat, Centro di Animazione Territoriale, ovvero uno spazio di animazione di quartiere rivolto a bambini e ragazzi. Nei Cat, attraverso proposte a carattere ludico e ricreativo, educatori esperti promuovono il benessere dei bambini e delle bambine favorendo la formazione personale e il processo di crescita. Le attività proposte comprendono iniziative di tipo ricreativo e di socializzazione come laboratori, giochi, visite tematiche, ma anche doposcuola, spazio per fare i compiti, e altre attività definite insieme alle persone che animano i centri. A questo si aggiungono spazi che saranno sempre a disposizione per le iniziative del Quartiere.

Il programma

Tutti i nuovi servizi e gli spazi verranno presentati alla cittadinanza direttamente dalle cooperative e dalle realtà che animeranno la Montegrappa domenica 23 aprile. Saranno presenti i rappresentanti delle cooperative Gruppo R, Il Sestante, e Cosep, oltre che gli animatori dei CAT. La mattinata avrà il seguente programma:

• Ore 9.00 - Apertura della struttura dell'ex Montegrappa alla comunità e visita libera.

• Ore 11.00 - Saluti di benvenuto e presentazione dei servizi alla cittadinanza.

• Ore 12.30 - Termine dell'iniziativa.

Micalizzi

Il vicesindaco Andrea Micalizzi afferma: «Un’occasione per conoscere da vicino i progetti che prenderanno il via in questo quartiere e per costruire legami che porteranno la ex Scuola Montegrappa ad essere punto di riferimento per il Quartiere, con i suoi spazi rinnovati grazie ad un importante investimento che attendono solo di essere riempiti di attività, di solidarietà e di idee»

Benciolini

L’assessora al decentramento e alle Politiche Abitative Francesca Benciolini aggiunge: «Per domenica invitiamo tutta la cittadinanza, in particolare i residenti di Montà, per conoscere questi nuovi servizi che non solo si rivolgeranno al quartiere, ma verranno animati e accompagnati da realtà territoriali, come il Gruppo R, che avranno anche l’opportunità di definire le modalità per coinvolgere la cittadinanza e vivere insieme questo importante presidio di quartiere. Credo sia importante conoscere da vicino non solo i progetti, ma anche le persone che se ne occuperanno, per costruire solidi legami che sono il valore più prezioso dei nostri Quartieri».

Colonnello

L’assessora ai servizi Sociali Margherita Colonnello conclude: «All’interno di questo progetto siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’apertura del CAT. Un servizio per i più giovani, fortemente richiesto dal territorio, che farà della Scuola Montegrappa un logo di riscatto e orientamento per tutte le età»