Unipd, più di 800 studenti all'Open Day del Dipartimento di Ingegneria Industriale

Grande partecipazione all’Open Day DII, l’appuntamento con cui il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova apre le porte agli studenti delle scuole superiori per presentare il proprio percorso formativo: più di 800 alunni e alunne delle classi quarte e quinte si sono presentati nella sede di via Venezia per conoscere i corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria dell’Energia e Ingegneria Meccanica, ma anche per conoscere i progetti studenteschi in corso e visitare i laboratori del Dipartimento.

Ingegneria Industriale

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova è uno dei poli di riferimento del Nordest, e ai primi posti tra i dipartimenti italiani, per la qualità della ricerca e il trasferimento tecnologico. Un percorso universitario che garantisce livelli di occupazione, ad un anno dalla laurea, superiori al 96% e con sbocchi lavorativi in settori ad alto tasso di innovazione come la space economy, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili e la transizione energetica.