Novantenne positivo al Covid operato d'urgenza al cuore: il doppio intervento nel Padovano

Un novantenne positivo al Covid è andato venerdì 19 novembre in blocco atrioventricolare: il cuore ha iniziato a "girare" lentissimo, sotto i trenta battiti al minuto. Rivoltosi celermente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, è stato sottoposto in urgenza dall'équipe di Cardiologia diretta dal dottor Domenico Marchese a intervento di stimolazione ventricolare per riportare il cuore alla frequenza normale: gli è stato impiantato un pacemaker, prima temporaneo, e lunedì 22 novembre si è proceduto a intervento definitivo.

Operazione

A darne notizia è l'Usl 6 Euganea: alla luce della positività al Coronavirus dell'uomo, non vaccinato e la cui moglie è anch'essa positiva, il ricovero è avvenuto in uno spazio dedicato e l'operazione si è tenuta in totale sicurezza, dal punto di vista sia del personale che delle apparecchiature. «La sanità non si ferma: anche i grandi anziani affetti da Covid-19 e con patologia cardiaca - commenta il dr. Marchese - vengono celermente presi in carico e curati».