Le riattaccano il dito a Padova e vince la Biennale Arte: l'incredibile storia dell'artista maori

Dal dolore alla gioia in meno di una settimana: ha dell'incredibile la storia di Erena Arapere, artista neozelandese appartenente al collettivo maori Mataaho, la quale è passata dalla possibile perdita di un dito alla vittoria alla Biennale Arte di Venezia.

La storia di Erena

A raccontare quanto accaduto è Franco Bassetto, direttore della Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera di Padova: «Erena Arapere stava allestendo questa grande opera artistica, che ricorda la tradizione Maori, quando è scivolata all'indietro su un pezzo di stoffa impigliandosi con la fede in un gancio, con conseguente distacco del dito. L'hanno immediatamente portata insieme al dito perso all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, da dove è stata poi inviata nella nostra Azienda Ospedaliera in quanto siamo il centro di riferimento per le emergenze microchirurgiche della mano. Ad operarla è stata il dottor Tito Brambullo: fortunatamente l'intervento è andato bene, non sempre l'esito è positivo ma in questo caso tutto è andato per il meglio».