Interventi chirurgici videolaparoscopici a "paziente sveglio": la doppia operazione targata Ulss 6 Euganea

L’equipe del reparto di Urologia dell’Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, diretto da Luca De Zorzi, e quella di Anestesia e Rianimazione guidata da Gianclaudio Falasco, hanno eseguito due interventi chirurgici maggiori con tecnica videolaparoscopica su pazienti in anestesia peridurale, quindi coscienti e senza necessità di intubazione.

Operazioni

Protagonisti un 65enne cui è stato asportato un rene affetto da un tumore e un 70enne al quale è stata asportata la prostata, sempre per neoplasia. «La tecnica videolaparoscopica - spiega il dottor De Zorzi - permette di ridurre in maniera importante l’invasività dell’intervento chirurgico, consentendo al paziente tempi di recupero molto più rapidi rispetto alla chirurgia tradizionale». Aggiunge il dottor Falasco: «Le esperienze di interventi videolaparoscopici in sola anestesia peridurale sono molto rare in Italia e non solo: pensate che il primo intervento al mondo di “awake nephrectomy” per via laparoscopica e tecnica robotica è stato fatto alle Molinette di Torino nel febbraio di quest’anno. Sono infatti necessarie una accurata selezione dei pazienti, una buona expertise del chirurgo e particolari condizioni che a Piove di Sacco si traducono in un centro dove la chirurgia laparoscopica è routinaria e dove vi è una valida esperienza di team in anestesia peridurale».

Piove di Sacco

Il reparto di Urologia di Piove di Sacco è nato esattamente 1 anno fa e si sta dotando di tutte le tecnologie di ultima generazione. L’ultima arrivata, l’ecografia con "fusion technique", permette di eseguire biopsie prostatiche con grande precisione e accuratezza e va ad unirsi ad altre dotazioni tecnologiche quali la videolaparoscopia 4K e il laser ad alta potenza per il trattamento della calcolosi della via urinaria e dell’ipertrofia prostatica. L'obiettivo è che l’Ospedale Immacolata Concezione fornisca al territorio della Saccisica quanto di meglio offre il panorama sanitario, in termini di tecnologie, di competenza ed esperienza degli operatori.