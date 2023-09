I sindaci della Provincia chiedono più opere pubbliche: «Insieme ce la faremo»

Oggi, 27 settembre, il Consigliere Provinciale con delega alla Viabilità, Marco Schiesaro, ha incontrato i sindaci dei comuni di Castelbaldo, Masi, Montagnana, Piacenza d’Adige e Casale di Scodosia per affrontare temi cruciali riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture nella provincia. «L'incontro ha rappresentato un'opportunità per rafforzare il legame tra la Provincia e i comuni locali di quell’area, raccogliendo le diverse necessità», spiega Schiesaro. Tra i temi discussi e le possibili soluzioni condivise con l’obiettivo di migliorare la qualità delle strade e la sicurezza del traffico, è emersa da parte dei sindaci una proposta interessante: creare una convenzione che consenta di realizzare le segnaletiche orizzontali nelle strade che intersecano le competenze dei comuni e dell'ente provinciale.

La connessione tra Comuni

Spesso, i comuni non sono pronti ad affrontare tali interventi dopo il completamento dei lavori stradali da parte della Provincia, il ragionamento dei sindaci è che una convenzione-quadro permetterebbe di proseguire la realizzazione delle segnaletiche senza la burocratica separazione delle competenze stradali ma nella visione del completamento dell’opera. «La proposta sarà attentamente valutata”, spiega il Consigliere, “siamo sicuramente interessati a una gestione più efficiente delle strade, evitando buchi segnaletici e possibili rallentamenti, ma bisogna capire se è tecnicamente possibile».

Le opere di riqualificazione

Sono state inoltre presentate le opere di riqualificazione dei sedimi stradali nei comuni di Baldo, Montagnana, Piacenza d’Adige e Masi. Attualmente, sono in corso le procedure di gara per gli appalti, l'assegnazione dei lavori è prevista per il prossimo novembre. «Questi interventi miglioreranno significativamente la qualità delle strade e la sicurezza dei cittadini, se il clima lo consentirà sarà possibile iniziare le asfaltature prima della fine dell’anno». Un altro punto fondamentale dell'incontro è stato dedicato alla comunicazione. Si è discusso della mappa online dei lavori alle infrastrutture provinciali. In risposta alle richieste dei Sindaci, il Consigliere Provinciale si è impegnato a inviare una lettera a tutti i comuni al fine di informarli sulla disponibilità di questa mappa e sulla sua utilità nel pianificare e gestire al meglio gli spostamenti dei cittadini.

Il consigliere Schiesaro

«L'incontro è stato un'importante occasione di dialogo e collaborazione”, conclude Schiesaro. “Incontrando i sindaci in questo tour per tappe, con i funzionari degli uffici e i consiglieri legati al territorio – oggi con me c’erano Daniela Bordin e Stefano Agujari Stoppa - la Provincia ribadisce il proprio ruolo di ente di collegamento e ne spiega le competenze e le possibilità».