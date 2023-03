Lavori pubblici, approvato il programma triennale: opere fondamentali per la fragilità idraulica

«Approvato in Consiglio regionale del Veneto il Programma triennale 2023-2025 ed Elenco annuale 2023 dei Lavori pubblici dell’Amministrazione Regione del Veneto. All’interno del programma vi sono importanti opere di messa in sicurezza di aree golenali che attendevano interventi da tempo». E’ il commento del consigliere regionale di Lega Giulio Centenaro, relatore del programma triennale. Dentro anche tanti progetti per il padovano.

Centenaro

«Le risorse necessarie alla realizzazione del programma Triennale ammontano a 60,7 milioni di euro per il 2023 e a 157,7 milioni di euro per il triennio. Il Programma Triennale comprende 96 interventi. E di questi 96 interventi, ovvero la metà esatta, 48, sono ricompresi nell’Elenco annuale – prosegue il consigliere regionale di Lega – LV, Giulio Centenaro -. Alcuni di questi interventi interessano anche la provincia di Padova. Fra queste alcune opere hanno la massima priorità, vista la fragilità del terreno e afferiscono pertanto alla difesa del suolo, in alcune zone a grosso rischio idraulico e idrogeologico» conclude Centenaro

Le opere padovane

Alcuni sono davvero importanti e partiranno già nel 2023 come la realizzazione di un’opera di invaso (cosiddetta Anconetta) sul fiume Agno-Guà- S.Caterina nei comuni di Sant’Urbano e Vighizzolo d’Este del costo di 6.2 milioni di euroeuro nel primo anno e un costo complessivo di 12.6. E ancora sempre nel 2023 a Monselice i lavori di completamento e di restauro conservativo del Piano Terra del Palazzo della Biblioteca presso il complesso monumentale della Rocca di Monselice (300mila euro). A Battaglia Terme 151.500,00 euro per lavori di adeguamento ai fini antincendio del deposito cartaceo e altri 75mila euro per i lavori di adeguamento antincendio al “Castello Cini” e “Palazzo della Biblioteca” presso la Rocca e nello stesso compendio monumentale della Rocca di Monselice. Per il 2024 è prevista la realizzazione di un’opera di invaso (cosiddetta Anconetta) sul fiume Agno-Guà- S.Caterina nei comuni di Sant’urbano e Vighizzolo d’Este (costo complessivo 10 milioni di euro). Sempre nel 2024 ci saranno i lavori di realizzazione di un By pass del torrente Muson dei Sassi tra ponte Canale e ponte Penello, nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) costo complessivo nel triennio, 7 milioni.