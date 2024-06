Ordinanza antivetro allo Sherwood, al festival niente bibite in vetro durante gli eventi

Da venerdì ha aperto lo storico festiva di Sherwood, che per quest'anno però dovrà attenersi ad un'ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani, con cui vieta la vendita, la somministrazione e la detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro. Niente bottiglie di coca o birra quindi, ma solo plastica all'interno dell'area del parcheggio dello stadio Euganeo, dove da anni si svolge la manifestazione che ospita moltissimi eventi e concerti. In particolare, in prossimità degli eventi, in tutta la zona vicina allo stadio.

Si tratta quindi nelle vie: Due Palazzi, Rocco, Coppi, Guariento da Arpo, Da Noli, Prospero Alpino, Mincio, Cappello e via Montà, è previsto il divieto fino al 13 luglio, ma solo nelle date di svolgimento di eventi nella fascia oraria tra le 20 e le 2 di notte. Sarà quindi proibita la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e non alcoliche in qualsiasi contenitore di vetro. Sarà vietato anche portarle dall'esterno.