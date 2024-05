Il Vescovo ordina sacerdoti due diaconi del Seminario: la celebrazione in Duomo

La Chiesa di Padova è in festa domenica 19 maggio, solennità di Pentecoste, in occasione dell’ordinazione presbiterale dei due diaconi del Seminario: don Damiano Terzo e don Luca Susana.

Ordinazione presbiteriale

La celebrazione inizierà alle ore 16.00 in basilica Cattedrale a Padova. «Anche voi date testimonianza perché siete con me fin da principio» (Gv 15,27) è il versetto del Vangelo di Giovanni che accompagna questo momento così solenne e importante di don Damiano e don Luca, come si legge nel manifesto che annuncia l’ordinazione per l’imposizione delle mani del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla.

Don Damiano Terzo

Damiano Terzo, classe 1998, originario di Villa Estense, si è trasferito con la famiglia a Casalserugo nel 2006 ed è entrato in Seminario Maggiore dopo aver frequentato il Seminario Minore. Durante il cammino formativo ha fatto esperienza per due anni nelle parrocchie di Rio e San Leopoldo di Ponte San Nicolò e per altri due in quella del SS. Redentore di Monselice. Ha anche vissuto un tempo di tirocinio pastorale, risiedendo ad Arsego e svolgendo il servizio civile universale presso il Comune di Cadoneghe. Attualmente sta prestando il suo servizio nella parrocchia di Tencarola, in Caritas diocesana e nella pastorale delle vocazioni. Don Damiano ha scelto come versetto biblico che accompagna la sua ordinazione il testo della Seconda Lettera di Pietro (2Pt 3,8-9) che recita: «Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa». Dopo l’ordinazione don Damiano Terzo presiederà l’Eucaristia nelle comunità che l’hanno visto crescere e prestare servizio, rispettivamente: domenica 26 maggio alle ore 10.30 a Casalserugo; domenica 2 giugno alle ore 10.30 a Tencarola; domenica 9 giugno alle ore 10.30 a Rio e San Leopoldo di Ponte San Nicolò; domenica 16 giugno alle ore 10.30 a Villa Estense; domenica 23 giugno alle ore 10 ad Arsego; domenica 30 giugno alle ore 11.00 a Sant’Urbano.

Don Luca Susana

Luca Susana. Classe 1991, originario di Merano, ma si è trasferito con la famiglia prima a Noventa Vicentina e dal 2005 a Valbona. Dopo gli studi superiori a Este ha conseguito la laurea triennale ingegneria e nell’ottobre 2015 è entrato a Casa Sant’Andrea per un periodo di discernimento, da qui il passaggio in Seminario Maggiore dove ha svolto tutto il percorso di studi fino ad ottenere il baccalaureato nel 2021. Da quattro anni presta servizio nella parrocchia di Mejaniga dove tuttora vive. Oltre a Mejaniga, negli anni di Seminario ha prestato servizio nelle parrocchie di SS. Redentore di Monselice e Selvazzano Dentro. Durante l’anno di diaconato si è inserito nell’ambito della pastorale dei giovani. Dopo l’ordinazione don Luca Susana presiederà l’Eucaristia nelle comunità che l’hanno visto crescere e prestare servizio, rispettivamente: domenica 26 maggio alle ore 11.00 a Valbona; domenica 2 giugno alle ore 10.30 a Mejaniga; domenica 16 giugno alle ore 10.00 a Lozzo Atestino; domenica 29 settembre alle ore 8.00 e alle ore 10.00 a Selvazzano Dentro. Inoltre domenica 6 ottobre, alle ore 10.30, don Damiano Terzo e don Luca Susana concelebreranno nella parrocchia del Santissimo Redentore di Monselice.