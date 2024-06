Sopralluogo dell'ordine degli ingegneri sui cantieri del tram: «Opera strategica per la mobilità»

«»L’Ordine degli Ingegneri di Padova ha organizzato, con la collaborazione di Aps Holding e con il coinvolgimento delle aziende che stanno realizzando il Sir3, una visita tecnica nel cantiere del nuovo ponte di Voltabarozzo. Una trentina di iscritti all’Ordine, accompagnati da Johnny Viel, direttore tecnico per le opere civili del Sir3 e da Diego Galiazzo, Rup dell’opera, hanno trascorso più di un’ora all’interno del cantiere osservando da vicino il procedere dei lavori e approfondendo le tecniche di assemblaggio e il funzionamento delle operazioni di varo.

Il Rup del Sir3 Diego Galiazzo, di APS Holding, dichiara: “Queste iniziative, nell’ambito delle attività che l’Ordine organizza, permettono a tanti professionisti di osservare da vicino il lavoro che stiamo realizzando. Il nuovo ponte di Voltabarozzo è unico nel suo genere, soprattutto perché realizzato nel pieno contesto urbano e interamente costruito fuori opera. Significa che non solo deve essere assemblato pezzo per pezzo, ma deve anche essere traslato nella sua posizione finale con dei meccanismi e delle tecniche che non sono certo all’ordine del giorno. Un’opera dentro il contesto generale del Sir3 che ci rende particolarmente orgogliosi e che, per dimensioni e forme, è destinata a diventare iconica per la città. Il varo durerà all’incirca due settimane e dovrà procedere in maniera molto lenta per evitare di perdere la stabilità. Un momento che stiamo organizzando in maniera tale che possa essere osservato da tutti i padovani che lo vorranno, proprio perché si tratta di un’operazione unica che non ha eguali nel nostro territorio. Ringrazio l’Ordine degli Ingegneri per la sempre preziosa collaborazione e per la grande attenzione che pone al territorio e alle trasformazioni che stiamo affrontando.”

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, Riccardo Schvarcz ha commentato così l’iniziativa: “E’ stata una visita tecnica organizzata dal nostro Ordine in collaborazione con APS Holding e si tratta di un tipo di iniziativa che l’Ordine eroga continuamente ai propri iscritti, come occasione di formazione professionale in stretto contatto e continuità con il territorio. Opere di questa importanza e dimensione, specialmente in contesto urbano, non si vedono tutti i giorni e per noi è importante promuoverle e studiarle da vicino, in collaborazione con l’amministrazione anche in virtù del ruolo istituzionale. Parliamo di un’opera strategica e fondamentale per la mobilità, ma la cosa che più mi ha impressionato oggi, da tecnico, è osservare da vicino l’importanza delle fasi transitorie tra la progettazione e esecuzione, che sono strategiche per l’intero progetto, e qui abbiamo un esempio ben fatto di questa integrazione di progettazione ed esecuzione che non solo è un bellissimo esempio per la nostra città ma anche un’occasione preziosa di studio e formazione.”